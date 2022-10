Tamperelainen Karoliina ja oululainen Topi kohtasivat vuosi sitten varsahuutokaupassa ja rakastuivat – Nyt heillä on yhteinen ravitalli Jämsässä: ”Tämä on unelmien täyttymys”

Karoliina Kovanen ja Topi Säily muuttivat Jämsään elokuun puolivälissä. He ovat vuokranneet Selevä peli -tallilleen tilat Jämsän raviradalla toimivasta Hanna Niemisen tallista. Kuvassa oleva suomenhevostamma Vipliisa on pariskunnan ensimmäinen yhteinen hevonen. Vipliisa on Suomen menestyneimmän kylmäveriravurin, nyt jo edesmenneen Vieskeri-orin jälkeläinen. ”Vipliisa on erittäin herkkä ja miellyttämisenhaluinen hevonen. Siinä on paljon potentiaalia”, Kovanen kertoo.