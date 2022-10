E-urheilu ja perinteinen urheilu kohtaavat viikonloppuna Ideaparkissa – Uusi tapahtuma haluaa murtaa pelaamiseen kohdistuvia vääriä mielikuvia

Ideaparkin Bläk Boks muuttuu viikonlopun ajaksi perinteisen urheilun ja e-urheilun yhdistäväksi paratiisiksi.

Kauppakeskus Ideaparkin Bläk Boksissa järjestetään viikonloppuna uusi kaksipäiväinen elektronista urheilua ja perinteistä urheilua yhdistävä tapahtuma Finefest. Tapahtuman järjestää tamperelainen e-urheilualan yritys Finesports.

Mikä? Finefest Messutyyppinen urheilutapahtuma, joka yhdistelee e-urheilua ja perinteistä urheilua. Järjestetään Ideaparkin Bläk Boksissa lauantaina kello 12–20 ja sunnuntaina 12–19. Tapahtumassa voi suorittaa erilaisia haasteita, kokeilla erilaisia urheilulajeja, pelejä ja pelikokemuksia sekä tutustua e-urheilun maailmaan ja paikallisten urheiluseurojen tarjoamiin harrastusmahdollisuuksiin. Vaikuttajavieraana tapahtumassa on Conquer Gamingin perustaja ja striimaaja Jyppe. Lauantai-ilta huipentuu yleisön edessä pelattavaan CS:GO-otteluun, jossa toisistaan mittaa ottavat Jyppen luotsaama Nameless ja espoolainen Heimo Esports. Päivälippu tapahtumaan maksaa 10 euroa, kahden päivän lippu 19 euroa.

Miksi tällainen tapahtuma järjestetään, Finesportsin toimitusjohtaja Vili Anttonen?

”Finesportsille on ollut tärkeää koko yrityksen matkan ajan saada yhdistettyä perinteistä urheilua ja e-urheilua. E-urheiluun on kohdistunut vähän sellaista stigmaa, että se ei ole terveellistä tai että se on pelkkää pelaamista. E-urheilusta on ollut huono kuva niin sanotusti. Olemme halunneet lähteä muuttamaan tällaista käsitystä, joka Suomessa on ollut nyt pitkään. Pelaaminen ja e-urheilu on paljon muutakin kuin vain pelaamista. Pelaaminen vaatii esimerkiksi kokonaisvaltaista toimintakykyä. Finefest on ensimmäinen e-urheilun ja perinteisen urheilun yhdistävä tapahtuma.”

Mitä kaikkea viikonloppuna on tarjolla?

”Esimerkiksi lavalla järjestetään luento siitä, miten optimoidaan pelitulos fyysisellä suorituskyvyllä, ja nähdään livenä Counter-Strike: Global Offensive -ampumapelin (CS:GO) näytösottelu. Tapahtuma-alueella nähdään molempien alojen tunnettuja paikallisia ja ulkopaikkakunniltakin tulevia tahoja. Toimintapisteillä pääsee kokeilemaan erilaisia haasteita, joista voi voittaa palkintoja. Samalla voi tutustua erilaisiin urheilulajeihin, peleihin ja e-urheiluun. Esimerkiksi Tampere United tuo tapahtumaan jalkapallostadionin ja Classic salibandykentän. Molemmissa pääsee haastamaan joukkueiden pelaajia.”

Mitkä ovat parhaat tärpit sellaiselle, joka pääsee tapahtumaan vain hetkeksi?

”Yksi tärppi on vr-jousiammuntataistelu (virtuaalitodellisuus). Toinen on huippuluokan ajosimulaattori, jossa pääsee ajamaan Jämsästä tuttuja MM-rallin ratoja. CS:GO-ottelu on kolmas tärppi, mutta se ei ehkä sovi ihan lapsiperheille. Vähän vanhemmalle nuorisolle sitten.”

Kenelle tapahtuma soveltuu? Voiko sinne tulla, vaikka e-urheilumaailma olisi vieras?

”Lapsiperheille, nuorille ja vähän vanhemmillekin urheilusta ja e-urheilusta kiinnostuneille. Vaikka ei tietäisi kummastakaan alasta mitään, täällä voi ainakin matalalla kynnyksellä tutustua molempiin. Pääsee kokeilemaan kaikenlaisia alustoja ja lajeja.”

Mitä odotatte tapahtumalta?

“Päätavoitteena on järjestää onnistunut tapahtuma, jossa asiakkaat pääsevät nauttimaan ja tutustumaan sekä e-urheiluun että urheiluun. Järjestämme isoa tapahtumaa nyt ensimmäistä kertaa omatoimisesti. Tavoitteena on kasvattaa ja kehittää Finefestistä vielä isompi ja parempi tapahtuma tulevaisuudessa.”