Vilkas tapahtumaviikko tarjoaa valoa ja pimeyttä – Kuuluisia kissoja ja klovneja on myös liikkeellä

Siinä missä Tampere puhkoo pimeyttä Valoviikoilla, Kangasala juhlii täysin rinnoin pimeyttä muuttumalla kauhujen Kangasalaksi.

Valoviikkojen Tanssivat vedet on jo tapaus. Teos syttyy tänä vuonna tulevana perjantaina ja siitä pääsee nauttimaan iltaisin aina 6. marraskuuta saakka. Kuva on viime vuoden teoksesta.

1. Valoviikot alkavat Koskipuistosta

Tampereen Valoviikkojen avajaisissa Koskipuistossa kuullaan tänä vuonna Osmo Ikosta ja tunnetuksi mainostettua yllätysesiintyjää. Juhlassa esiintyvät myös Jarmo Julkunen ja Tampereen ukuleleorkesteri. Kaiken kruunaa Tanssivat vedet -teos, josta voi nauttia 6.11. saakka aina kello 19, 20 ja 21.

Valoviikkojen avajaiset 28.10. klo 19.

2. Kangasala muuttuu kauhujen kaupungiksi

Kangasala ottaa halloweenin tosissaan, kun lähes koko kaupunki on valjastettu mukaan luomaan hyytävää tunnelmaa tulevaan viikonloppuun. On kammokellaria, kauhupolkua, kauhukierrosta ja kauhupihoja. Myös vähän vähemmän kauheita halloween-tempauksia on tarjolla perheen pienemmille.

Kauhujen Kangasala 28.–30.10. Lisätietoa kangasala.fi.

3. Tampere-talo täynnä konkareita

Tampere-talossa on todellinen konkareiden viikko. Danny juhlii 80-vuotissyntymäpäiviään konsertilla 27.10. Kymmenen vuotta nuorempi Mikko Alatalo juhlistaa uraansa ison muusikkojoukon kanssa 30.10. Väliin mahtuu lasten ikisuosuosikki Ti-Ti Nalle ja Riitta Korpela 29.10.

Danny 27.10. kello 19, Mikko Alatalo 30.10. klo 19, Ti-Ti Nalle 29.10. klo 19.

4. Kuuluisat kissat areenalla

Maailmankuulu West End -musikaali Cats saapuu Suomeen ja Tampereelle. Jo 40-vuotista taivaltaan juhlivat kissat nähdään Nokia-areenassa peräti viidessä näytöksessä torstaista sunnuntaihin. Musikaalia on käännetty useille kielille, mutta Tampereella nähdään nyt alkuperäinen englanninkielinen esitys.

Tampereen Nokia-areena 27.–30.10.

5. Aleksis Kivi klovnina

Valtion tiedonjulkistamispalkinnolla palkittu Red Nose Companyn Aleksis Kivi -lähtee kiertueelle, joka vierailee Tampereella useampaan otteeseen. Ensimmäisen kerran klovneriaesitystä pääsee katsomaan Tampereen Työväen Teatteriin nyt ja seuraavan kerran jo kuukauden päästä.

TTT:n Eino Salmelaisen näyttämö 26. ja 27.10. kello 19.