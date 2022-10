Matti Kuusela vieraili shakkikerhon kokoontumisessa Nokialla ja kertoo, missä piilee lajin hienous ja kauheus

Nokialla on käynnissä kokeilu, jossa yhteisöt, seurat ja tavalliset ihmiset voivat varata Taidetaloa ilmaiseksi harrastuksiinsa. Markku Selin, Risto Eerikäinen, Jyrki Sillanpää, Pasi Ilomäki ja Jouni Kainukangas käyvät siellä pelaamassa shakkia.

Nokian Taidetalon seinillä roikkuvat värikkäät taulut katselevat kummissaan keskellä salia avautuvaa outoa näkymää.

Neljä miestä on asettunut pitkän pöydän ääreen tuijottamaan täydellisen hiljaisuuden vallassa eteensä. Silloin tällöin kuuluu vaimea napsahdus tai hento kolahdus, kun miehet siirtelevät mustia ja valkoisia nappuloita ruudusta toiseen.

Mitä tämä tällainen on? Yleensä ihmiset kiertelevät salia, katselevat meitä, nyökkäävät, sanovat pari kaunista sanaa. Nyt he ovat kääntäneet tylysti selkänsä meille.

Risto Eerikäinen siirtää kohta, taustalla Leo Hån öljyvärityö Mustan neliön kohtalonhetket.

Mustan neliön kohtalonhetki

Eniten ihmeissään lienee Leo Hån öljyvärimaalaus Mustan neliön kohtalonhetket. Onhan pöytä nyt täynnä niin mustia kuin valkoisia neliöitä. Onko tämä provokaatio, pilkkaa vai kuuluko se asiaan eli taiteeseen?

Lopulta salista kuuluu myös ihmisääni, huokaus, melkein kirous.

Siinä meni kuningatar parempiin suihin.

Syödäkö vai eikö syödä – Pasi Ilomäki kohtalokkaan ratkaisun edessä.

Markku Selin tunnistaa tilanteen ja kaataa kuninkaansa sen merkiksi, että luovuttaa. Vastapäätä istuva Risto Eerikäinen hymyilee leveästi ja miehet käyvät lyhyesti läpi mihin tiistai-illan ensimmäinen pikashakkipeli ratkesi.

Vieressä Jyrki Sillanpää ja Pasi Ilomäki jatkavat vielä kamppailua, jota viides viisas mies eli Jouni Kainukangas katselee vierestä. Ajat niin Jyrkin kuin Pasin kellossa tikittävät armotta kohti nollaa, siksi on pakko siirtää, vaikka ei yhtään tiedä, kannattaako ratsu uhrata vai siirtää turvaan nurkkaan.

Juuri siinä piilee shakin hienous ja kauheus: on pakko tehdä itse kaikki ratkaisut. Voin kokemuksesta sanoa, että pikashakki kasvattaa paineensietokykyä paremmin kuin mikään muu puuha maailmassa.

Risto Eerikäinen (vas.) ja Markku Selin alkuvaiheessa.

Oikea lauta ja nappulat

Jyrki ja Pasi saavat pelinsä loppuun – Jyrki korottaa sotilaan daamiksi ja Pasin kuningas on omiensa takana jumissa, siis sievä matti. Asetelmaa ihaillaan hetki, sitten on aika vaihtaa pari sanaa, vaikka pelaamaan tänne on tultu eikä suuta pieksemään.

Tai ehkä vähän sitäkin.

”Korona lopetti lähishakin harrastuksen ja kaikki siirtyivät pelaamaan netissä, se käy nykyään niin kätevästi kännyköillä”, Nokian shakkikerhon eli CC Nokian vetäjä Risto Eerikäinen sanoo.

”Mutta ei mikään voita tätä, että pelataan mies miestä vasten, oikealla laudalla ja oikeilla nappuloilla ja oikeilla ihmisillä. Sosiaalisuus on hyvin tärkeää myös shakissa”, Eerikäinen sanoo.

”Toivon, ettemme enää ikinä joudu palaamaan pelkkään etäshakkiin. Siihen liittyy aina myös huijauksen mahdollisuus, tänne ei ikinä.”

Markku Selin on takapiru, edessä miettivät Risto Eerikäinen ja Pasi Ilomäki, takana Jyrki Sillanpää.

CC Nokia jatkoi koronan lamauttamaa toimintansa syyskuun alussa. Ja millaisessa paikassa – Nokian Taidetalon alakerrassa!

”Uskomattoman hieno paikka. Rauhallinen, siisti, kaunis. Ja mikä tärkeintä, ilmainen”, Jouni Kainukangas sanoo.

Tärkeintä ei ole voitto vaan hyvä peli. Silti pisteet kirjataan aina ylös. Käsi kuuluu Risto Eerikäiselle.

Kiitokset Teboilille

Ennen koronaa kerho kokoontui Teboilin nurkkapöydässä. ”Suuret kiitokset sinne, oli sielläkin tunnelmaa.”

Harva nokialainen on tainnut ymmärtää, että niin yhteisöt, seurat kuin ihan tavalliset ihmiset voivat tätä nykyä varata Taidetaloa ilmaiseksi harrastuksiinsa. Kokeilu jatkuu toistaiseksi.

”Toivottavasti siitä tule pysyvä käytäntö, meille se olisi todella iso asia”, Eerikäinen sanoo.

Pasi Ilomäki on tehnyt tornituksen, kuningas on nyt turvassa.

Shakkikerho on toistaiseksi melkein ainoa ainutlaatuiseen tilaisuuteen tänä syksynä tarttunut porukka. Taidetalon varauskalenteri on ällistyttävän tyhjä!

”Tämä on helppoa. Koska olemme vakikäyttäjiä, saimme avaimen omaan käyttöön. Meidän on vain siivottava jälkemme ja sammutettava valot – myös vessasta. Viimeksi se unohtui ja saimme heti noottia. Mutta se ei toistu”, Eerikäinen lupaa.

Miettiminen harmaannuttaa hiukset, sen todistavat Jyrki Sillanpää ja Jouni Kainukangas. Leo Hån asetelma on sen sijaan täynnä väriä.

Mistä lisää pelaajia?

Mutta mutta: miksi paikalla on vain viisi miestä?

”Viime tiistaina meillä on vieraita Vammalasta ja yhteensä 14 ihmistä, yksi nainenkin, nuori ja todella taitava”, Eerikäinen kertoo.

”Mutta tänne mahtuisi kyllä paljon lisää porukkaa, olisi mukava saada myös nuoria mukaan. Virallinen shakkikerho saattaa kuitenkin arveluttaa, ei uskalleta tulla. Mutta ei täällä ketään syödä, vain nappuloita”, Eerikäinen sanoo.

”Nokialla ei ole tällä hetkellä lapsille shakkikerhoa. Sellainen löytyy Tampereelta ja ohjaamme mielellämme sinne. Tammer-Shakki tekee todella hyvää työtä Mika Karttusen johdolla.”

Jouni Kainukangas ja Pitkäniemen shakkikerhoon muinoin hankitut lauta ja nappulat. Taustalla Leo Hån öljyvärityö Ilo.

Koulussa tai siirtolassa

Miehet muistelevat, että Nokianvirran koulussa saattoi muinoin valita shakin valinnaisaineeksi. Silti shakki opitaan usein omin päin, kukin tavallaan.

”Isäni kuoli kun olin pieni poika. Äiti toi kotiin uuden isän, joka opetti minulle siirrot. Halusin pärjätä isäpuolta vastaan ja lopulta voitinkin. Se tuntui pojasta tärkeältä”, kertoo Jouni Kainukangas.

Markku Selin oppi siirrot isoveljeltään Matilta – joka oli perehtynyt shakin hienouksiin Seutulan lentokentän työsiirtolassa.

Kainukangas on puolestaan vetänyt shakkikerhoa Pitkässäniemessä. ”Myös potilaat pääsivät mukaan. Shakki voi olla mainiota terapiaa, se auttaa keskittymään, rauhoittumaan. Pitkäniemestä löytyi hyvin mielenkiintoisia pelaajia”, Kainukangas hymyilee.

”Itse asiassa nyt käytössä olevat laudat ja nappulat ovat peräisin Pitkästäniemestä”, hän paljastaa.

Kellot käyvät kummallekin – pikashakissa molemmilla pelaajilla on käytössä kymmenen minuuttia.

Yhteinen kieli

Markku Selin muistuttaa, kuinka helppoa shakin avulla on tutustua ihmisiin kaikkialla maailmassa.

”Olen pelannut shakkia Moskovassa, Leningradissa, Berliinissä, Kuubassa, Virossa, Islannissa, Tshekissä Unkarissa.… Säännöt ovat kaikille samat, istutaan vastakkain ja aletaan pelata. Muuta kieltä et tarvitse. Ja kaikissa sivistyneissä kaupungeissa toimii ainakin yksi shakkikerho, se on varmaa.”

”Pelasin myös kirjeshakkia Unkariin”, Selin kehaisee.

Kirjeshakkia Unkariin?

”Niin, kirjoitin seuraavan siirron aina korttiin ja lähetin Unkariin. Vastaus tuli usein jo viikossa. Posti kulki silloin Suomessakin päivässä.”

Mitä kaikkea olemmekaan tietotekniikan kehityksen takia kadottaneet? Kirjeshakin ja kulkevan postin, kaksi ihmiskunnan kauneinta keksintöä.

Kunniaa Mustalle neliölle

Jätän miehet ja ratsut rauhaan ja keskityn Leo Hån öljyväritöihin. Ne ovat hienoja, oivaltavia, yllättäviä ja tekevät kunniaa menneille mestareille.

Kuten Mustan neliön kohtalonhetki. Se ei liity mitenkään shakkiin vaan lähettää terveisiä Kazimir Malevitchillle, jonka teos Musta neliö mullisti vuonna 1915 modernin taiteen.

Nyt se on esillä Tretjakovin taidegallerissa Moskovassa.

Neliöpoloinen elää totisesti kohtalon hetkiä mustassa Moskovassa.

Kännykkäni värähtää. Se merkitsee sitä, että poikani Aapo on siirtänyt nappulaa Vientianessa Laosissa 7 700 kilometrin päässä. Jaha, torni tuonne. Muka ovelaa, mutta nyt teki kuopus kohtalokkaan virheen, ratsuhaarukka vie häneltä kohta daamin…