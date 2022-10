Syyslomaleirillä on kaikkea muuta kuin tylsää! Kävimme koululaisten sportti-, keppari- ja trikkausleirillä Tampereella, katso riemukkaat kuvat

Loma ja leirit ne yhteen soppii, ainakin jos kysytään niiltä lukuisilta pirkanmaalaisilta koululaisilta, jotka ovat viettäneet syyslomaviikkoaan erilaisilla harrasteleireillä. Aamulehti vieraili tiistaina kolmella tamperelaisella syyslomaleirillä ja selvitti, miksi lomaa kannattaa viettää harrastusten parissa.

Lauri Räisänen säästyi Varalan urheiluopiston sporttileirillä putoamiselta perinteisessä lattia on laavaa -leikissä. Osalla osallistujista tuli kiire turvaan, kun laavattomia alueita alettiin värikoodata.

”Tää on ihan helppoo!” raikaa Varalan urheiluopiston liikuntahallissa, kun tiistaiaamupäivän temppuilutuokion päättävän leikin säännöt on käyty yhteisesti läpi.

Osallistujat ovat aivan oikeassa: kun hallin paljas parketti muuttuu ohjaajan äänimerkistä laavaksi, aiemmin kierretyn temppuradan välineillä on niin paljon pinta-alaa, että joka ikinen syyslomaleiriläinen saa jalkansa sukkelasti irti lattiasta.

Vaikeusastetta lisätään värikoodeilla. Laavaa on nyt kaikki muu, paitsi temppuradan punaiset pinnat. Yhtäkkiä ilmavolttiradan keskiviivan päällä on tunkua, ja osa horjahtaa laavameren kautta pelistä pois.

Pudonneitakaan ei harmita, sillä he pääsevät juomatauolle huilimaan. Kun loppuleikki päättyy, koko porukka suuntaa syömään.

Tamperelaista Eveliina Järvistä hymyilyttää. Hän harrastaa arkisin trikkauksen ja tanssin kaltaisia lajeja, minkä vuoksi aamupäivän voimisteluhenkinen ohjelma on ollut hänelle mieluista. Hauskaa on luvassa iltapäivälläkin.

"Tämä on kyllä todella kivaa, kun saa tehdä temppuja ja kaikenlaista. Hyvää ruokaa on ollut, ja tänään mennään vielä uimaankin”, yhdeksänvuotias Järvinen kiteyttää syyslomaleirin parhaat puolet.

Ylöjärveläinen Valtteri Ihanamäki, 9, kertoo tulleensa syyslomaleirille itsekseen, mutta yksin ei ole tarvinnut olla.

”Se on ehkä kaikista hauskinta, että tapaa uusia tyyppejä. Onhan tämä muutenkin hauskempaa kuin olla koko päivä sisällä pelaamassa jotain Fortnitea kaverin kanssa”, hän miettii.

Ihanamäen mukaan leiriltä voi odottaa pientä kohotusta kuntoon sekä vaihtelua arkisiin puuhiin.

”Ehkä tavoitteena on sekin, ettei olisi koko aikaa pelkästään puhelimella. Muuten olen ehkä vähän liikaa, silmiin vähän särkee aina välillä.”

Valtteri Ihanamäen mielestä liikunnallisella syyslomaleirillä on ollut hauskaa puuhata ilman puhelinta. Temppuradalla köysipiste, jossa sai heilauttaa itsensä palikalta köyden varassa patjalle, oli hänen suosikkinsa.

Eveliina Järvinen, 9, pyöritti Varalassa rekkitangon ympäri useita takaperinkuperkeikkoja. Hänen ennätyksensä on 200 kuperkeikkaa. ”Tällainen leiri on minulle ihan uutta, mutta sitten, kun pääsin tänne, tuntui jo aika kivalta. Ei ole ollut ikävä koulua”, hän kertoi tiistaina.

Tiistaiaamupäivällä Varalan urheiluopiston sisäliikuntahallissa temppuili sekä sporttileiriläisiä että perhesportin lapsiosallistujia. Moni leiriläinen oli saanut jo tiistaihin mennessä Varalasta uusia kavereita ja kertoi pitäneensä erityisesti maanantaisesta kaupunkisodasta.

Kahdeksanvuotias Hilda Kivinen tasapainoili taitavasti puomilla, mutta hänen suosikkipisteensä temppuradalta löytyi rekkitangolta. ”Opin jo melkein tekemään kiepin, ja sen harjoittelun jälkeen kävin vielä jaloilla roikkumassa”, hän kertoi.

Askartelua oman mielen mukaan

Epilän taitokeskuksessa käy iloinen puheensorina. Kymmenkunta 7–11-vuotiasta kepparileiriläistä touhuaa keppihevostensa harjojen, korvien ja päiden parissa. Ahertaessa suunnitellaan samalla, millaisia persoonia hevosista tulee.

”Heppani nimi on Nelli. Se on aika kiltti ja rauhallinen. Muuta huomioitavaa -kohtaan kirjoitin, että tämä on myös vähän säikky”, kertoo kahdeksanvuotias Linnea Harjula ja esittelee keppihevostaan sekä paperille laatimaansa työsuunnitelmaa.

Harjula on houkutellut kolmipäiväiselle kepparileirille mukaan luokkakaverinsa Elli Saksalan. Leirin puoliväliin mennessä kaverukset ovat ehtineet tutustua muihin leiriläisiin, suunnitella, leikata ja maalata hevosensa, tehdä pienempiä neulahuovutustöitä sekä leikkiä. Päätöspäivälle luvassa on esteratsastuskilpailu valmiilla keppihevosilla.

”Tämä on hyvä tapa viettää tavallaan puolikas syysloma, koska täällä saa puuhata, tehdä omia juttuja ja päättää, minkälaisen tekee. Koulussa ei aina saa, vaan on yleensä pakko tehdä sitä, mitä opettaja sanoo”, Saksala toteaa.

Leiriä seuraavat lomapäivät hän suunnittelee viettävänsä mökillä Eräjärvellä, jonne vähän villinpuoleinen Hempuli-kepparikin saattaa päästä mukaan.

Elli Saksala nautti Taito Pirkanmaan Keppihevoset laukkaamaan -leirillä erityisesti siitä, että osallistujilla oli runsaasti vapauksia päättää omien keppihevostensa piirteistä. Kepparileirin tiistaipäivä kului pitkälti hevosia ommellen.

Kepparileiri alkoi maanantaina keppihevosten suunnittelulla, leikkaamisella ja maalaamisella. Tiistaina hevosia ommeltiin ja täytettiin, ja valmista oli tarkoitus saada jo keskiviikkoon mennessä. Leiriä ohjaavan vastaavan neuvojan Anna-Maria Mäkelän mukaan keppihevosen valmistaminen kolmessa päivässä on hyvä saavutus.

Epilän taitokeskuksen kepparileiriläiset Elli Saksala (vasemmalta), Lilli Holkeri, Linnea Harjula ja Amanda Sarén suunnittelivat yksityiskohtaisesti, minkä näköisiä ja minkälaisia persoonia heidän keppihevosistaan tulee. Osalla leiriläisistä oli kokemusta hevosharrastuksista, joista oli ammennettu inspiraatiota myös kepparointiin.

Epilän kepparileirin otannalla valkoinen on hyvin suosittu väri keppihevosille. Monen osallistujan mielestä keppihevosta itse tehdessä parasta onkin juuri se, että värit ja muut yksityiskohdat ovat vapaasti päätettävissä. Takana keskellä vastaava neuvoja Anna-Maria Mäkelä.

Tornadoilla kentän poikki

Tammelan Osmonpuistossa palloilukentälle on kerääntynyt varsin isot joukkueet pelailemaan koripalloa.

Pelaajat ovat oikeastaan trikkausleirin osallistujia läheiseltä Legendtrick Gymiltä, ja heidän iltapäivänsä on alkanut vapaamuotoisella ulkoilutuokiolla. Kun 7–13-vuotiaat leiriläiset bongaavat Aamulehden kuvaajan, he muodostavat lajilleen ominaisen trikkausringin ja alkavat esitellä vuoronperään leirillä hiomiaan taitoja.

Ohjaaja Jesse Hukkanen ehdottaa Kristian Kalliolle ja Olavi Lintiselle tornadoja, ja pian kaksikko kieppuu kentällä kierteisillä hyppypotkuilla.

Lintisen tapaan yli puolet leiriläisistä on Legendtrick Gymin oppilaita, vaikka leirille on voinut osallistua ilman lajitaustaa. Moni kokeilija on jo innostunut trikkauksesta siinä määrin, että aikoo jatkaa harrastamista leirin jälkeenkin.

Mutta miksi juuri trikkausleiri on hyvä tapa viettää syyslomaa?

”Koska täällä on hauskaa ja voi trikata. Ei ole tylsää. Täällä on paljon tekemistä!” nuoret temppuilijat vastaavat yhdestä suusta.

Trikkausleiriläiset harjoittelivat alkuviikosta käsilläseisontaa. Tiistaina se sujui jo koko leiriporukalta yhtä aikaa tähän malliin.

Tamperelainen Mette Anttila, 7, on ensimmäistä kertaa trikkausleirillä. Hän esitti trikkausringissä näyttävän spagaatin.

Olavi Lintinen on Legendtrick Gymin vakioharrastaja ja level 4 -tason trikkaaja. Hän hallitsee monenlaiset kierrepotkut ja -hypyt.