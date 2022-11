Main ContentPlaceholder

Hyvä elämä | Perilliset

Ökyrikkaan vallankäyttäjän hurja ilmoitus suisti tamperelaisen tehtaan lopulliseen alamäkeen – Johtaja kertoo nyt, minne perheyrityksen mahti katosi ja mitä jäi jäljelle

Näsijärven rannassa Tampereen Santalahdessa rakennetaan täyttä päätä uutta asuinaluetta. Uusien kerrostalojen puristuksessa ränsistyy salaperäinen huvila, joka on merkittävä osa kaupungin teollisuushistoriaa. Näsijärvi-osakeyhtiötä 50 vuotta sitten johtanut Stig Breitenstein kertoo nyt, miten perheyritys tuhoutui samassa rytäkässä Neuvostoliiton kanssa. Harva tietää, että Alexander Stubbilla on sukuyhteys tamperelaiseen pahvitehtaaseen. Tämä on Perilliset-juttusarjan osa 19.

Stig Breitenstein oli Näsijärven pahvitehtaan viimeinen omistaja. Hän johti yhtiötä toimitusjohtajana vuodesta 1971 alkaen ja myöhemmin hallituksen puheenjohtajana yhtiön konkurssiin asti eli 1980-luvun lopulle. Tampereen Santalahdessa sijaitseva Breitensteinin huvila on saanut kutsumanimensä Stig Breitensteinin Rafael-isän mukaan.

Aamulehti Vanhoista tehtaista jää vain rippeet Tampereen Santalahdessa, kirjoitti toimittaja Raili Roth Aamulehdessä 15. tammikuuta 2021. Kirjoituksessa pohdittiin myös niin sanotun Breitensteinin huvilan kohtaloa. Aamulehden yli neljän vuoden ajan julkaisema Perilliset-sarja on kartoittanut Tampereen teollisuussukujen historiaa jo monelta kantilta, mutta Breitensteinin nimeen emme ole törmänneet vielä kertaakaan. Tamperelaisten Lahtisten, Mäkisten, Järvisten, Koskisten ja Mäkelöiden joukossa Breitenstein kuulostaa vieraalta ja eksoottiselta.