Halli täynnä turvaa – katso kuvakooste Kokonaisturvallisuus-messujen avauspäivästä

Kokonaisturvallisuus-messujen kävijät kertovat, mitä he ovat itse tehneet turvallisuutensa parantamiseksi.

Kun maailma on täynnä epävarmuutta ja kaaosta, kokonaisturvallisuutta esittelevät messut kuulostavat erityisen hyvältä idealta. Tapahtumassa saakin tietoa ja opastusta moneen tämän hetken mieltä vaivaavaan pulmaan.

Millaista on kyläturvallisuus maalla, mistä muodostuu kotivara, miten toimii kyberrikollisuuden ehkäisy, miten välttää verkkorikollisia? Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa pidettävien Kokonaisturvallisuus-messujen aiheet ovat isoja. Teemaksi kokonaisuudelle on nostettu Varautuminen on välittämistä.