Tampereella on loppuviikolla kahdet isot messut – poimi tästä viikon menovinkit

Kun hämärä laskeutuu, zombit saapuvat kaupunkiin ja jutut kääntyvät kokonaisturvallisuuteen.

Aamulehti

1. Kohta pelottaa

Pian liikutaan taas zombien seassa, kun Särkänniemen Karmiva karnevaali alkaa perjantaina. Jo perinteinen kauhutapahtuma hurmaa hehkuvilla valoillaan, pelottavalla tunnelmallaan ja sopivalla, hallittavissa olevalla säikähdysten määrällä. Osaa alueista suositellaan vain yli 15-vuotiaille. Uutuutena tarjolla on eri maksusta avautuva kauhukohde Nukkekoti.

Karmiva karnevaali Särkänniemessä 7.-9.10 ja 13.-22.10.2022.

Lue lisää: Karmiva muodonmuutos: Tamperelaisella Mira Isokalliolla, 23, on poikkeuksellinen työ – Särkänniemen zombille paras palaute on, kun asiakas pelästyy

2. Turvallista tietoa

Juuri nyt turvallisuusasiat kiinnostavat enemmän kuin ennen. Alan messuilla käsitelläänkin niin kotivaraa, kyberturvallisuutta, kriisinkestävyyttä, varautumista kuin puolustusvoimia.Tarjolla on tietoa niin järjestöille, kansalaisille kuin viranomaisillekin. Luvassa on kiinnostavia puhujia sekä esimerkiksi pelastuskoiranäytös.

Kokonaisturvallisuus-messut 7.–8.10.2022 Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa.

3. Parhaita ystäviä

Näilläkin messuilla voi ihailla koiria, mutta myös kissoja ja esimerkiksi terraariomaailmoiden otuksia gekoista sammakoihin. Tahdotko tietää, millainen eläin fretti on tai miten lemmikin tassuja pitäisi oikeaoppisesti hoitaa? Esiintymislavoilla riittää tietoiskuja pentuarjesta koiran kipukäyttäytymiseen.

Lemmikki-messut 8.–9.10.2022 Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa.

4. Kaupunki kahtia

Tiivistynyttä kiekkopelin tunnelmaa etsivä löytää sen kotikaupungin joukkueiden kohtaamisesta. Tappara–Ilves-pelissä on tunnetusti latautunut meininki ja omistautuneet fanit tsemppaavat joukkueitaan. Ja jos Nokia-areena on vielä katsastamatta, tästä on hyvä aloittaa. Mukana tunnelmaa luo yleisösuosikiksi noussut urkuri Kalle Ruusukallio.

Tappara–Ilves-ottelu Nokia-areenalla 7.10.2022 kello 18.30.

5. Lupa laiskotella

Vaan mitäs sitten, jos ei menisikään mihinkään tapahtumaan, vaan olisi vain jouten? Taustatukea tälle päätökselle voi saada kuuntelemalla Johanna Ilmakunnaksen luennon Filosofian illassa. Pohjoismaisen historian professori kertoo, miten työteliäisyyteen ja joutilaisuuteen on suhtauduttu aikain kuluessa. Luentoa varten on tosin päädyttävä kotoa vielä Tampereen kaupunginkirjastoon.

Filosofian ilta: joutilaisuus ke 12.10.2022 kello 18 pääkirjasto Metsossa.