Toimittaja Tiina Ellilä laihtui nopeasti monta kiloa, mutta sitten tuli ikävä käänne – Liikuntabiologi antaa nyt suorasukaisen arvion ja kertoo, miten dieetin jälkeen kannattaisi syödä

Ellen olisi alkanut laihduttaa helmikuussa 2021, painaisin vähemmän kuin nyt, pohtii Tiina Ellilä. Liikuntabiologi kertoo, miten dieetin jälkeen kannattaa syödä, jotta paino ei heti nouse takaisin vanhoihin lukemiin. Hänen mielestään yhteiskuntamme on lihottava ja edellyttää yksilöltä paljon valintoja, jos haluaa pysyä normaalipainossa. Kansanterveydestä vastaava ministeri Aki Lindén kertoo, millä keinoilla suomalaisten lihomista voitaisiin torjua. Tämä on juttusarjan kuudes ja viimeinen osa.

Tapaan kaverin, joka on lihonut seitsemän kiloa. Hän on tuskainen, levoton ja kiemurtelee – ikään kuin voisi siten riisua kehossaan loisivat ylimääräiset kilot. Roskiksilla tapaan naapurin, joka on laihtunut kymmeniä kiloja. Tuijotan aamulla kotona vaakaani. Se näyttää edelleen ylipainoa: 78,2 kiloa. Ikävimmillään vaaka on näyttänyt illalla 79,9 kiloa.