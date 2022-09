Ilotulitus päättää Särkänniemen kauden lauantaina – poimi viikon menovinkit tästä

Vaikka illat pimenevät, Tampereella toivoa tuovat ilotulitukset, maailmanluokan valot ja luovat tähdet.

Särkänniemen kesäkausi päättyy lauantaina. Tämä kuva on otettu huvipuiston kauden päättäjäisistä viime syyskuussa.

1. Verkostoja ja työpaikkoja

Työpaikan löytäminen on tehty nuorille aikuisille hivenen helpommaksi, kun Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut järjestää yhdessä Tampereen Ohjaamon kanssa alle 30-vuotiaille suunnatun rekrytointitilaisuuden. Dealroom-alustan kautta voi osallistua myös etänä. Haastatteluajan voi varata etukäteen tai sitten vaan tulla paikan päälle.

Tuu töihin -rekry 21.9. kello 12–16 Tampereen Ohjaamon tiloissa osoitteessa Hammareninkatu 5 B.

2. Viima vie Koskista

Perjantaina on tarjolla uutta, toiveikasta musiikkia, kun laulaja ja lauluntekijä Samae Koskinen juhlii yhtyeineen uuden levynsä Viima vie julkistusta G Livelab Tampereessa.

Samae Koskisen kanssa Tampereella soittavat Kelly Ketonen, rummut, Okke Komulainen, koskettimet ja Tommi Pietiläinen, basso.

Samae Koskisen levynjulkkarit 23.9.2022 G LiveLab Tampereessa. Ovet kello 20, show kello 21.

3. Huvittelukesä päättyy

Kesä tai ehkäpä jo alkava syksy on edennyt siihen vaiheeseen, että Särkänniemessäkin vietetään päättäjäisiä. Vielä otetaan kuitenkin ilo irti, sillä lauantaina esiintymässä on huippusuosittu JVG. Ilotulitustakin on taas luvassa. Illat ovat jo sen verran pimeitä, että puiston valot säihkyvät varmasti kirkkaina.

Särkänniemen huvipuiston päättärit 24.9.2022 alkaen kello 12.

4. Musiikkia ja mediaa

Kaikkihan jo tietävät, että Tampere on paikka, jonne tähdetkin tahtovat. Kotimaisia luovan alan osaajia onkin paikalla kasapäin, kun Music x Media -tapahtuma alkaa. Samaan aikaan Lost in Music- festivaali jakaa jo 15. kertaa livemusiikkia ympäri kaupunkia. Music x Median huipentaa Industry Awards, jossa palkitaan musiikkialan saavutuksia.

Music x Media luovien alojen tulevaisuusfoorumi, luentoja, työpajoja ja kokoontumisia 28.9.–2.10.2022 Tampere-talossa.

5. Talossa valossa

Valosuunnittelija Mikki Kuntun oma festivaali esittelee viisikymppisen maailmantähden mittavaa uraa. Luvassa on konsertti Tampere Filharmonian kanssa, gaalajuhla sekä valokuvanäyttely. Tähtivieraita pursuavan, visuaalisen gaalan valot Kunttu on loihtinut yhteistyössä Popedasta tutun suunnittelija Alex Hautamäen kanssa.

Valossa Mikki Kunttu 27.9.–1.10.2022 Tampere-talossa. Juhlagaala 1. lokakuuta kello 19.