Aamulehden viikon viini esittelee syksyn ajan hyvän hinta-laatusuhteen viinejä.

Aamulehden viikon viinejä esittelevät ravintolakriitikko ja uutispäällikkö Vesa Laitinen, toimituspäällikkö Kimmo Koski ja viiniblogisti Janne Putkonen.

Suositukset syntyvät pääsääntöisesti sokkomaisteluiden tuloksena. Viinit on arvioitu selkeällä asteikolla. Kolme tähden viini on hyvä, neljän tähden viini erinomainen ja viiden tähden viini jo harvinainen täysosuma. Muista viiniä hankkiessasi, että vuosikerroilla voi olla suuria eroja. Vaikka viinin nimi on sama, eri vuosikerran tuote voi olla maultaan hyvinkin erilainen.

Lue lisää: Voiko halpa viini olla hyvää?

9 lives inspiring riesling 2020

Chile

Hinta: 10,99 euroa

Tausta: Yksi maailman suurimmista viinintuottajista syntyi, kun San Pedron ja Tarapacan viinitalot yhdistyivät Chilessä vuonna 2008 Vspt-yhtiöksi. Viinijättiläisen monet tuotteet ovat suomalaisille tuttuja, tunnetuimpina Gato Negro, Santa Helena ja Tarapaca.

9 lives on yhtymän uusi brändi, jonka tuotteet on tehty selvästi tavoittelemaan uusia ja nuorempia viinin ystäviä. Ulkoasu ja markkinointimateriaali on värikästä ja uusia kokemuksia korostavaa. Erityylisille viineille on annettu nimiä kosiskelevan mauttomasti. Niitä on muun muassa delirious (kuumeinen), intruigin (kiehtova), zen (rauhallinen), epic (eeppinen) ja apasionado (intohimoinen).

Luonnehdinta: Oliko viini nimensä mukainen eli inspiroiva? Aamulehden viiniraadin sokkomaistelussa viini toi mieleen erehdyttävästi Alsacen rieslingin makumaailman. Mineraalisessa ja miellyttävässä maussa oli sopivasti ryhtiä. Viinin maku on hedelmäisen herkullinen, mutta siinä on pieni kitkerä, yrttinen jälkimaku. Jos viiniin saisi hieman lisää happoja, olisi se vielä parempi kokonaisuus.

Jos kukkaronnyöreissä on hieman varaa, laadukkaan ja vastaavan makumaailman Alsacen rieslingin löytää Alkon perusvalikoimasta. Arthur Metzin Grand Cru Altenberg de Bergbieten 2020 (★★★★, 19,28e) on toimiva klassikko.

Käyttötarkoitus: Viini sopii erinomaisesti sellaisenaan kilistelyyn ja kivaksi illan puheenaiheeksi tai arvuuttelun kohteeksi.

Hinta-laatusuhde: Alle 11 euron hintaluokkaan mielenkiintoinen kokonaisuus, jossa on palaset kohdallaan. Erehdyttää ryhdikkyydellään kokeneenkin viininystävän miettimään kalliimpaa viiniä.

Tähdet: ★★★

Saatavuus: Erinomainen saatavuus Pirkanmaan Alkoissa ja verkkokaupassa.