Hyvä elämä

Tamperelainen taloyhtiö antaa ohikulkijoille selvän viestin: ulkopuoliset eivät ole tervetulleita – Tällaista on sosiaalinen vallankäyttö Tampereella

Tiedätkö, millaisia viestejä kaupunkitilasta löytyy Tampereella? Lähdimme tutkijoiden kanssa kaupunkikierrokselle ja pohdimme, kuka saa istua penkillä julkisessa tilassa. Tutkija toivoo, että ihmiset alkaisivat katsoa ympärilleen ja pohtia, miltä kaupunki näyttää, millaisia visuaalisia viestejä siellä on ja millaisia suunnitteluratkaisuja on tehty. Tampereen ydinkeskustasta löytyy paikka, joka on täynnä ristiriitoja ja jännitteitä.

Yliopistotutkija Eeva Puumala (vasemmalla) ja aluetieteiden yliopistonlehtori Anna-Kaisa Kuusisto ovat sitä mieltä, että julkiset kaupunkitilat, jotka pysyvät julkisina, ovat äärimmäisen tärkeitä. ”Ne mahdollistavat kohtaamisen, vaikka aktiivisesti ei tekemisissä oltaisi”, Kuusisto sanoo. ”Epämiellyttävien kohtaamisten välttäminen on sekin osa rinnakkaiseloa", Puumala pohtii.

Aamulehti Tiedätkö, miksi Duon kauppakeskuksen edessä olevilta bussi- ja ratikkapysäkeiltä poistettiin penkit kevättalvella Hervannassa? Tiesitkö, että Stockmannin kellon alla Helsingissä soitettiin klassista musiikkia, jolla yritettiin rauhoittaa menoa paikalla iltaöisin 1990-luvulla?