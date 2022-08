Uusi tamperelainen olutfestari lupaa Hatanpäälle Keski-Euroopan puistotunnelmaa

Mukana on kahdeksan eri panimoa ja teemana on oluiden uusi aalto.

Aamulehti

Bistro Vilja -ravintolassa Hotelli Villentorin sisäpihalla Tampereen Hatanpäällä järjestetään torstaista 11.8. alkaen uusi olutfestari, jonka teemana on uuden aallon panimot.

”Valitsemamme panimot tuottavat tämän päivän olut-trendien mukaista olutta sekä kiinnostavia uutuuksia”, kertoo ravintoloitsija Tuomas ”Jamppa” Järvinen. Hänen mukaansa olutrintamalla suosittuja ovat juuri nyt esimerkiksi mehuisat NEIPAt ja hazy IPAt sekä erilaiset sourit.

”Tyylejä pääsee varmasti maistelemaan myös Vilja beer festeillä. Oma suosikkini on tällä hetkellä Panimo Himon Esko. Se on sour, jossa on mangoa, karpaloa ja salmiakkia”, Järvinen kertoo.

Puistohenkisen tapahtuman ajan Bistro Viljan takapihalla toimii kahdeksan olutkojua.

Sisäpihasta idea

”Kojuista saa hyvän läpileikkauksen suomalaisesta tarjonnasta. Toki heillä on mukana myös muutamia ulkolaisia oluita”, Järvinen kertoo.

Tapahtuman järjestävät yhdessä Bistro Vilja, Panimo Himo sekä Beer Shop & bar Kuja.

Oma olutfestivaali päätettiin järjestää, koska ravintolalla oli valmiiksi siihen sopiva alue.

”Festivaalejahan on valtavasti, mutta me halusimme tuoda ne ravintolaympäristöön. Koska meillä on hieno sisäpiha, niin miksipä ei?”

Järvisen mukaan pihalle on luvassa vähän keski-eurooppalaista, beer garten -meininkiä.

Vilja Beer Fest 11.-13.8 Bistro Viljassa Hatanpäällä Tampereella. Avoinna to kello 15–22, pe 12–22 ja la 12–22.