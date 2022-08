Tampere Filharmonian puistokonsertissa taika tavoittaa jokaisen: "Niin ihanaa" – Katso laaja kuvakooste Sorsapuistosta

Tampere Filharmonian puistokonsertti on muodostunut jo käsitteeksi. Ilmainen ja helposti saavutettava tapahtuma kutsuu klassisen musiikin pariin myös heidät, jotka eivät syystä tai toisesta muuten pääse sisälle konserttisaleihin.

Kristiina Uotila ja Lauri Kataja merkkasivat puistokonsertin kalenteriinsa heti, kun päivämäärä selvisi. ”Tämä vain on niin ihanaa. Käymme täällä joka kesä. Konsertti on lapsiystävällinen ja tänne on helppo tulla. Muuten konserteissa käyminen on jäänyt vähemmälle”, paljasti Uotila.