Yhdeksän lasta kertoo, millaisissa tunnelmissa aloittavat koulun tai esikoulun: ”Haluaisin toivottaa kaikille kovasti tsemppiä”

Koulujen alkamiseen ei ole enää pitkä aika. Kysyimme viimeisiä lomapäiviä aurinkoisessa Tampereen keskustassa viettäneiltä lapsilta, miltä tuntuu palata kouluun. Kaverit nousivat vastauksissa selkeästi ykköseksi, aikaiset aamut taas koulun suurimmaksi miinuspuoleksi.

Ei saa kiusata

Fiona Kuusela, 10, Rovaniemi (Jutun pääkuvassa)

Fiona Kuusela on ollut viettämässä lomaansa Tampereella ja seuraavana kohteena on Linnanmäki Helsingissä. Hän käy koulua Rovaniemellä ja on menossa viidennelle luokalle.

”Kaikista kivointa on nähdä taas kavereita, mutta aikaiset herätykset ovat tylsempi juttu. Meillä on aika iso luokka ja muutama oppilas vaihtuu nyt syksyllä. Olen varustautunut uuteen kouluvuoteen uusilla vihkoilla ja teroittimella”, Kuusela kertoo.

Uusille koululaisille Kuusela haluaa viestittää, että tehtävät kannattaa tehdä hyvin ja toisia ei saa kiusata.

Yläkoulu ei jännitä

Iina Laakkonen, 12, Joensuu

Iina Laakkonen siirtyy seitsemännelle luokalle yläkouluun, mutta se ei aiheuta juuri muutoksia. Yläkoulu sijaitsee samassa rakennuksessa kuin alakoulukin.

”Parasta on nähdä taas ystäviä ja on mukavaa, kun tulee uusia oppiaineita. Koulupäivät pitenevät yläkoulun myötä, se vähän harmittaa”, Laakkonen sanoo.

Hän on myös ostanut koulua varten vanhempiensa kanssa uusia vaatteita.

Jalkapalloa kavereiden kanssa

Ossi Lampinen, 9, Jyväskylä

Kolmannelle luokalle suuntaava Ossi Lampinen odottaa, että pääsee taas kouluun kavereidensa kanssa pelaamaan jalkapalloa ja sählyä.

”Englantia tulee aikaisempaa enemmän, siitä en oikein tykkää. Uusille koululaisille haluaisin sanoa, että koulussa ollaan sitä varten, että opitaan. Ei haittaa, jos ei heti osaa lukea tai kirjoittaa”, Lampinen sanoo.

Uusi teroitin hankittu

Ida Santaharju, 8, Vantaa

Toisen luokan aloittava Ida Santaharju odottaa hänkin kavereiden näkemistä, mutta ei aikaisia aamuja.

”Olen ostanut äidin kanssa koulua varten uuden sateenkaarikumin sekä teroittimen. Ensimmäisen luokan aloittaminen viime vuonna oli kivaa, vaikka kaikkia vähän jännittää aluksi”, Santaharju sanoo.

Kaikki on kivaa

Oliver Laine, 9, Naantali

Oliver Laine oli lomailemassa isovanhempien luona Pirkanmaalla. Hän odottaa kavereiden näkemistä, eikä keksi koulusta huonoja puolia. Kolmannelle luokalle siirtyvällä Laineella luokka ja opettaja ovat samat kuin toisella luokalla.

”Kaikki koulussa on kivaa, erityisesti liikunta ja käsityöt. Ensimmäiselle luokalle mennessä jännitti, mutta koulussa ei ole kyllä mitään pelottavaa”, Laine kertoo.

Usko itseesi

Elise Niva, 9, Oulu

Oulussa asuva Elise Niva lomaili Tampereella kummitätinsä kanssa. Hän odottaa tapaavansa koulussa niin vanhoja kuin uusia kavereita. Niva on menossa kolmannelle luokalle ja luokka pysyy samana kuin aiemmin. Ennen koulun alkua on tarkoituksena ostaa vielä uusi koulureppu.

”Kivointa ovat ystävät ja englannin opiskelu. Läksyjen tekeminen on ehkä tylsintä mielestäni. Haluaisin sanoa koulun aloittaville, että kannattaa uskoa itseensä ja olla kiltti muille”, Niva sanoo.

Minulle tulee aika pitkä koulumatka

Miina Laaksonen, 7, Helsinki

Miina Laaksonen on jo jännittynyt, sillä hän astelee ensi viikolla kouluun ensi kertaa. Ensimmäisen luokan kielikylpyopetuksessa aloittavalle Laaksoselle tulee hieman pidempi koulumatka, sillä kovin läheltä ei löytynyt pääasiassa ruotsiksi pidettävää opetusta. Matka täytyy taittaa junalla tai bussilla.

”Minulle tulee muutama tuttu kaveri samaan kouluun, mutta odotan, että saan myös uusia kavereita. Olemme ostaneet koulua varten violetin Lego-repun, penaalin ja lyijykyniä. Minulla oli jo isosiskon vanha penaali valmiina, mutta hukkasin sen johonkin, joten täytyi ostaa uusi”, Laaksonen kertoo.

Tsemppiä kaikille!

Saimi Laaksonen, 10, Helsinki

Miina Laaksosen isosisko Saimi Laaksonen aloittaa ensi viikolla neljännen luokan. Hän jatkaa lähikoulussa samalla luokalla kuin aiemminkin.

”Kivointa ovat koulukaverit ja tylsintä se aikaisin herääminen. Onneksi koulumatka ei kestä kuin viisi minuuttia. Olen ostanut koulua varten uusia lyijykyniä. Haluaisin toivottaa kaikille koulunsa aloittaville kovasti tsemppiä”, Laaksonen sanoo.

Jännittää kyllä todella paljon

Onni Kälkäjä, 6, Helsinki

Kuusivuotias Onni Kälkäjä siirtyy päiväkodista esikouluun, johon on käyty kerran etukäteen tutustumassa. Valmiina odottavat upouusi reppu pesukarhun kuvalla sekä uudet tossut.

”Esikoulu on samassa rakennuksessa kuin koulukin, ihan eri paikassa kuin päiväkoti. Siksi minua jännittää aika paljon mennä sinne. Ryhmään on tulossa muutama jalkapallotreeneistä tuttu lapsi. Odotan, että saisin uusia ystäviä”, Kälkäjä sanoo.

Hän haluaa myös toivottaa kaikille samassa jännittävässä tilanteessa oleville oikein hyvää eskarin aloitusta.