Red Nose Companyn hulvattoman ja hirviömäisen tieteellinen Frankenstein oli toinen Teatterikesän aloittaneista näytelmistä. Alakouluikäisille ja heidän aikuisilleen suunnattu esitys sai kiittävän vastaanoton.

Frankenstein on ainoa varsinainen lapsille suunnattu teos festivaalilla. Se on monesta vanhemmasta ja lapsikatsojasta harmi. Teatteri on loistava koko perheen harrastus.

”Teatteri on parempaa kuin telkkari.” Tätä mieltä oli ainakin Pihla Valkama ja moni muu Hällä-näyttämölle saapunut lapsikatsoja.