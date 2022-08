Puutarhat kukoistavat ja rokki soi – Poimimme viikon kiinnostavimmat menot

Vaikka arki hiipii pikkuhiljaa takaisin, kesä jatkuu yhä. Nyt on aika valita syksyn harrastus ja ihailla puutarhurien työtä.

Aamulehti

1. Tahdit kaikuvat Nokialla

35-vuotiasta Tapsan Tahdit -tapahtumaa vietetään taas Nokian Pirkkalaistorilla 4.–6. elokuuta. Jo avajaisissa palkitaan ansioitunut kevyen musiikin esittäjä Iskelmä-Finlandialla. Huomionosoitus jaetaan nyt 20. kerran. Viikon mittaan luvassa on myös paljon muuta sekä maksullista että maksutonta ohjelmaa. Lavalle nousevat muun muassa Erin ja Tuure Kilpeläinen & Kaihon karavaani sekä Suvi Teräsniska ja Popeda.

Tapsan tahdit Nokialla 4.–6.8.

2. Toto kajauttaa hittinsä

Sorsapuisto liven pääesiintyjä, Yhdysvalloista saapuva Toto ei enää esittelyjä kaipaa. Monen hitin yhtye nousee Tampereella illan päätteeksi samalle lavalle kuin sitä ennen suomalainen Brother Firetribe ja ruotsalainen H.E.A.T. Toto on innokas Suomen kävijä, sillä edellisen kerran yhtye esiintyi Suomessa kesän 2019 Pori Jazzeilla. Ulkoilmatapahtuma on tarkoitettu yli 18-vuotiaille.

Sorsapuisto live 5.8. kello 14–22 Sorsapuistossa Tampereella.

3. Turmion kätilöt saaressa

Viikinsaaressa järjestettävä Saarihelvetti kutsuu raskaan musiikin ystäviä veden äärelle. Tapahtumaan pääsee Laukontorilta lippuhintaan kuuluvalla laivalla, mutta omilla veneillä saapuminen on kiellettyä. Bändit valtaavat kolme esiintymislavaa: päälava on Viikinsaaren nurmikentällä, yksi saaren minigolf-alueella ja yksi tanssilavan läheisyydessä. Mukana esiintymässä on joillekin ehkä yllättäen myös Mikko Alatalo.

SaariHelvetti Viikinsaaressa Tampereella 5.8.2022 ja la 6.8.

4. Kukoistavat puutarhat kutsuvat

Sunnuntaina vietetään kello 12–17 valtakunnallista Avoimet puutarhat -päivää. Silloin moniin tavallisesti yleisöltä suljettuina oleviin puutarhoihin pääsee kurkistamaan sisään. Joissakin niistä on järjestetty myös ohjelmaa. Avoimien puutarhojen listaus löytyy esimerkiksi netistä osoitteesta avoimetpuutarhat.fi. Mukana on useita kohteita myös Tampereelta.

Valtakunnallinen avoimet puutarhat päivä 7.8. kello 12–17.

5. Hämeenpuistossa fiesta

Nyt on hyvä aika valita syksyn harrastus. Siihen saa paljon lisäinspiraatiota, kun poikkeaa sunnuntaina Hämeenpuistoon. Puistofiestaa vietetään jo 11. kertaa. Silloin puisto täyttyy toimintapisteistä, joissa kävijät pääsevät kokeilemaan erilaisia harrastuksia. Toimintapisteiden lisäksi tarjolla on ilmaista ohjelmaa keskusaukion lavalla.

Puistofiesta Hämeenpuistossa Tampereella 7.8. kello 11–16.