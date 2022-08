Tiesitkö, että Tampereella on 147 järveä? – Kävimme niistä kolmella pienimmällä, joiden saavuttaminen vaati seikkailumieltä, suuntavaistoa ja hyvät varusteet

Pitkulaisen mallinen Matolammi sijaitsee Teiskon Polsossa, jossa on myös Maisansalo. Maisansalossa on kesällä tehty arkeologisia kaivauksia, koska alueella epäillään sijainneen rautakautinen kylä. Mikäli näin on, ovatkohan ihmiset viettäneet myös Matolammilla aikaa todella kauan sitten?