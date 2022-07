Vapise islantilaisneule! Pirkanmaalaiskunnassa suunniteltiin oma villapaitamalli, jonka neulontaohje on lähetetty jo ulkomaille asti

Kunta-aktiivit miettivät vuosien ajan omaa tuotetta Ruovedelle. Vannoutunut käsityöihminen Hanna Pohja kertoo, että aikaisemmat kokeilut saivat väistyä korona-aikana, kun idea kunnan omasta villapaidasta eli Pitäjänpaidasta syntyi.

Vannoutunut käsityöihminen Hanna Pohja on iloinen siitä, että Ruovedellä on vihdoin oma nimikkovillapaita, Pitäjänpaita. Hän kertoo, että kipinä neulemallin suunnitteluun syttyi korona-aikana.

Aamulehti

Korona-ajan myötä kasvanut käsityö- ja neulontabuumi ei jäänyt hyödyntämättä Ruovedellä. Sen kunta-aktiivit suunnittelivat ja toteuttivat kahden vuoden aikana kunnalle oman villapaitamallin, Pitäjänpaidan.

Villapaidan neulontaohje julkaistiin heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Heinäkuun aikana ohjeita on lähetetty käsityöihmisille Pirkanmaalla, mutta myös Suomen rajojen ulkopuolelle.

Paidan suunnittelijana yhdessä Sinikka Jokisen kanssa toiminut Hanna Pohja sanoo, ettei ole lainkaan mahdotonta, että malli leviäisi laajemmallekin. Kyselyitä neulomisohjeen valmistumisesta on tullut jo vuoden verran.

Pohja arvioi vaatimattomasti, että neule tuskin suoraan haastaa islantilaisneulebuumia. Hän kuitenkin uskoo neuleessa olevan paljon sellaista potentiaalia, joka puhuttelee laajemminkin.

”Värjäämätön lampaanvilla sekä kaunis ja tunnistettava kuviointi ilmentävät Ruovettä omaleimaisella tavalla, jota uskon monien arvostavan”, Pohja sanoo.

Pitäjänpaidasta on kolme erilaista neulontaohjetta, joilla saa tehtyä neuleen joko aikuiselle tai lapselle. Oma neulontaohje löytyy myös villatakille.

”Ruovedelle jotakin omaa”

Pohja kertoo, että ennen kuin idea kunnan omasta neuleesta syntyi, kunta-aktiivit olivat jo useamman vuoden miettineet omaa tuotetta Ruovedelle.

”Kokeiluja on toki ollut. On ollut villasukkaa ja purkkia, mutta mikään ei ole oikein tuntunut oikeanlaiselta. Kun korona-aika alkoi, asiaa oli aikaa miettiä enemmän ja sitten se lopulta iski: kunnan oma villapaita.”

Pian tämän jälkeen alkoi neuleen suunnittelu ja koeneuleiden tekeminen aloitettiin.

”Neljäs neule ja sen kuviointi oli lopulta sellainen, että tiesimme mallin olevan siinä. Sillä tiellä ollaan.”

Pohja kertoo, että inspiraatio villapaitaan lähti Hailuodon kunnan vastaavasta.

Pitäjänpaidan kuviointi on sama kuin Ruoveden vanhan puukoulun ikkunaristikoissa. Villapaidan toinen suunnittelija Hanna Pohja sanoo, että kaikki paikalliset, jotka ovat villapaidan nähneet, ovat osanneet yhdistää kuvioinnin vanhaan koulurakennukseen.

Tunnistettava kuvio

Pitäjänpaidan etuosan kuvio on hillitty, mutta tunnistettava. Pohja sanoo, että kenellekään kertomatta paikalliset ovat heti yhdistäneet kuvioinnin puukoulun ikkunaristikoihin.

Vanhan puukoulun tunnelmaa pyritään välittämään villapaidassa myös ripa- ja ruotoneuleena, jotka mukailevat puukoulun lautapintaa.

Pohja sanoo, että vaikka paita suositellaan neulomaan sataprosenttisesta lampaanvillasta, Pitäjänpaidan voi jokainen neuloa myös omalla tyylillään. Pohja sanoo, että esimerkiksi väri voi olla jokin muu kuin harmaa.

”Jokainen neuloo omalla tavallaan. Sekä virheet että omaleimaiset vaihtoehdot ovat sallittuja. Tiedän ainakin kaksi henkilöä, jotka ovat tehneet mallista oman versionsa vaihtamalla väriä.”

”Työmäärä määrittelee hintaa”

Pohja sanoo, ettei Pitäjänpaidan neulominen ole kovin vaikeaa, mutta aivan hetkessä se ei valmistu. Hän arvioi, että sutjakalta neulojalta paita voi syntyä viikossa, kokemattomammalta noin muutamassa kuukaudessa.

”Jos ei ole aikaisemmin lainkaan neulonut, voi olla mielekkäämpää aloittaa jollakin toisella työllä. En kuitenkaan tyrmää sitä, etteikö Pitäjänpaita voisi ensikertalaiselta rauhallisella tahdilla onnistua.”

Mikäli taitoa ei ole ja aika kortilla, Pitäjänpaita on mahdollista myös ostaa. Pohja kertoo, että joitakin paitoja on myyty, mutta monelta paita on jäänyt hankkimatta, kun he ovat kuulleet valmiin neuleen hinnan.

”Paita maksaa 360 euroa. Onhan se toki paljon, mutta on hyvä muistaa, että se on kotimaisesta lampaanvillasta käsin neulottu. Voisin ajatella, että villapaita voisi olla esimerkiksi arvostettu lahja, jonka voisi ostaa vaikka porukalla merkkipäivää juhlivalle.”