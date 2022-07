Heinäkuun edetessä ympäri Pirkanmaata järjestetään runsaasti erilaisia tapahtumia. Luvassa on esimerkiksi musiikkijuhla Virroilla, monitaiteinen festivaali keskellä ei mitään ja flipperikisat Tampereen Nekalassa.

1. Virroilla soi

KesäVirratSoi-musiikkijuhlien teemana on tänä vuonna Alte Kameraden – Virroilta maailmalle ja maailmalta Virroille. Kahdeksatta kertaa järjestettävä tapahtuma pääkonsertissa Virtain kirkossa esiintyy Apocalyptica.Lisäksi tapahtumassa on viisi konserttia sekä sunnuntaiaamun perinteisen juhlamessun.

KesäVirratSoi järjestetään eri puolilla Virtain kaupunkia 14.7.–17.7.

2. Kangasalan uusi kesäfestari

Ravintoloitsija Sari Sorri ideoi Kangasalle uuden ruokateemaisen kesäfestivaalin.

Keisarinharjun juurelle ja Villikanlahden rantamille sijoittuvan ruokafestivaalin keskiössä ovat Sorrin mukaan hyvä ruoka, upeat ja mielenkiintoiset viinit sekä rento tunnelma kotimaisen musiikin rytmeissä. Esiintyjinä nähdään muun muassa Mikko Harju, Vilma Alina, Antti Ketonen, Ilta, Miljoonasade ja Uniklubi.

Kangasala Fest 2022 – Wine, Food & Music järjestetään kesäteatterin ympäristössä 15.–16.7.2022.

3. Mitäkset järjestetään seitsemättä kertaa

Mitäs Mitäs Mitäs -festivaali tarjoavat kävijöilleen jälleen yllätykselliset juhlat, joihin sisältyy kirjava kattaus musiikkimaailman tulokkaita ja vähälle huomiolle jääneitä timantteja. <tapahtumassa nähdään monipuolisesti erilaista taideohjelmaa ja yleisöä osallistavia työpajoja. Juhlinta jatkuu aamukuuteen saakka.

Tapahtumaa vietetään Urjalan Nuutajärvellä alkaa perjantaista sunnuntaihin 15.–17.7.

4. Pala Belgian kulttuurihistoriaa Sastamalassa

Tänä kesänä vanhan musiikin festivaaleilla Sastamala Gregorianassa on mahdollisuus tehdä musiikkimatka Belgian Bruggen kaupunkiin. Bruggesta kehittyi keskiajalla tieteen, taiteen ja kaupankäynnin kehto. Tapahtumassa nähdään konsertteja, joita tähdittävät muun muassa ensimmäistä kertaa Suomeen saapuva Cappella Pratensis, kansainvälisesti palkittu ja arvostettu lauluyhtye The Marian Consort ja renessanssimusiikin mestariryhmä Ensemble La Morra.

Vanhan musiikin festivaali Sastamala Gregoriana Sastamalan Pyhän Marian kirkossa 15.-22.7.2022.

5. Flipperikisat Pinball Unionilla

Tampereen Nekalan Pinball Unionilla järjestetään viralliset flipperikisat, joihin otetaan mukaan 42 osallistujaa. Lauantaina järjestetään kaksi isompaa kisaa. Toinen on kello11 alkava pari- tai ryhmäkisa ja toinen puolestaan kello 18 alkava Strike out -kisa. Mukana on myös yhden koneen pistekisa, johon kävijät voivat päivän aikana käydä pelaamassa oman tuloksensa.

Flipperikisat järjestetään lauantaina 16.7. klo 10.30–23. Nekalan Liiketalon tiloissa.