Hyväntekeväisyyspyöräily Team Rynkebyn Tampereen-joukkue matkaa Pariisiin kahden vuoden tauon jälkeen – Näin joukkue on valmistautunut matkalle

Tampereen- ja Lahden-Rynkeby-joukkueissa on mukana yhteensä 42 pyöräilijää ja yhdeksän hengen huoltojoukkue. Joukkueiden varusteita on kuljettamassa kylmärekka ja kolme pakettiautoa. Lisäksi mukana on ja moottoripyörä pikahuoltoa, kuten renkaanvaihtoa varten.