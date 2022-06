Katsastimme kaupungin kuumat kesäkadut: tältä näyttää tamperelainen hellemuoti kesällä 2022

Mia Rantaseppä hankkii vaatteensa vaihtoehtoputiikeista, joita löytyy pari kappaletta Hämeenkadultakin. ”Paita on Chyber Shopista ja haaremihousut Aurinko-kaupasta. Musta on ihan hyvä väri helteilläkin, ratkaisevampaa on, millainen vaate muuten on,” Rantaseppä arvioi.