Juuso Numminen (vas.) ja Juha Kuusisto tulivat Tullikamarille juuri keikkoja varten. ”Tunnelma on ihan jees. Täytyy myöntää, että kaupunkijuhannus on aika spesiaali. Yleensä olisin jossain veden äärellä”, Numminen kertoo. Kuusisto ei pidä kaupunkijuhannusta lainkaan huonona vaihtoehtona. Hän on ollut Valtteri-festivaalilla aikaisemmin. Kaupunkijuhannuksessa hyvää on kaksikon mukaan ainakin se, että itikoilta saa olla rauhassa.