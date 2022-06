Kokeile näitä juhannustaikoja: kaivoon katsomista, kukkien keräämistä ja pellolla piehtarointia – Löydätkö tulevan puolison tai juhannusheilan?

Juhannustaiat liittyvät usein rakkauden löytämiseen. Taiat kannattaa toteuttaa luonnossa: pelloilla, niityillä tai lammen äärellä. Ole silti varovainen: alasti piehtarointi kaupungissa enteilee todennäköisesti sitä, että tuleva puolisosi pukeutuu univormuun ja kantaa virkamerkkiä.

Aamulehti

Keskikesä on rakkauden aikaa. Monet juhannustaiat liittyvät puolison löytämiseen, lasten saamiseen tai muuhun vastaavaan. Jotkut taiat ovat auttamattomasti vanhentuneita, ja suurin osa niistä on naisille suunnattuja – mutta onpahan miehillekin omansa.

Kokeile näitä juhannustaikoja

1. Kun juhannusyönä kerää seitsemän kukkaa tyynyn alle, näkee unessa tulevan puolisonsa. Toisten uskomusten mukaan kukkia on oltava yhdeksän. Jotkut uskovat, että kukat tulee poimia yksin, hiljaa ja jokainen eri niityltä. Kuulostaa rankalta ponnistukselta, mutta rakkaudennälkäinen tehnee mitä tahansa löytääkseen mielitiettynsä.

2. Jos juhannusyönä katsoo kaivoon tai lampeen, näkee tulevan puolisonsa.

3. Hän, jota päin juhannuskokon savu kääntyy, menee lähitulevaisuudessa naimisiin.

4. Neliapilan löytäminen enteilee puolison löytämistä. Jos joku porukasta löytää niityltä neliapilan, mene mukaan etsimään. Neliapiloita kasvaa usein paljon samassa paikassa. Jos puolisoa ei löydy, neliapila takaa ainakin onnea. Pistä lotto vetämään.

5. Tämä uskomus on peräisin Karjalasta. Tytön tulee juosta alasti saunasta ruisvainioiden ojia pitkin, ja yhdeksännessä ojassa tulee tuleva puoliso vastaan. Hänet voi nähdä myös, jos juoksee kolme kertaa alasti kolmikulmaisen pellon ympäri. Ensimmäinen henkilö, joka tulee vastaan, on tuleva puoliso. Jos toteutat tämän taian urbaanissa ympäristössä, tuleva puolisosi on suurella todennäköisyydellä poliisi.

6. Suuri osa taioista keskittyy nimenomaan sulhasen löytämiseen, mutta onpahan miehillekin omansa: mies näkee tulevan vaimonsa seuraavan kokeen avulla. Kun heittää yhdeksän silmäneulaa juhannusyönä lähteeseen, näkee heijastuksesta tulevan morsiamensa.

7. Viimeisin taika on tehokkain. Lähteisiin ja kaivoihin kurkkimisen sijasta kurkkikaa toisia ihmisiä – sieltä voi löytyä yllättävä puolisoehdokas, vähintään juhannusheila.