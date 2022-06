Juhannus kaupungissa on loistava vaihtoehto – Kokosimme listan asioista, joita Tampereella voi tehdä

Festivaaleille, saunomaan tai eväsretkelle – mökkireissu ei ole mukavan juhannuksen ehto, sillä kaupunkiympäristökin tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia.

Aamulehti

Keskikesän juhlaa voi juhlia kaupungin ytimessä monella tapaa. Aamulehti kokosi yhteen Tampereen juhannusviikonlopun tapahtumia sekä lukuisia ajanviettopaikkoja ja ideoita, joilla voi päästä kesän tunnelmaan kaupungissa.

Tampereella tapahtuu

Viikinsaaren juhannus

Mitä: Tampereen edustalla Pyhäjärvellä sijaitseva Viikinsaari on klassinen kesänviettokohde. Laukontorilta lähtevä lautta vie saareen ja takaisin. Saaressa on ravintola, jossa tarjotaan brunssia ja illallista. Rantasaunassa voi saunoa. Saaren kiertävä luontopolku on kevyt lenkki, ja nurmialueilla voi vaikka pelata pihapelejä.

Aattona poltetaan kokkoa, jos säät sallivat. Trubaduuri musisoi perjantaina.

Milloin: Juhannusaattona lautat liikkuvat kello 10–00.30 ja juhannuspäivänä kello 12–21.30.

Missä: Laukontorilta laivamatka Viikinsaareen.

Hinta: Aaton laivaliput aikuiselle 25 euroa, 3–12-vuotiaille 15 euroa. Hinta sisältää saunamaksun. Juhannuspäivänä normaalit reittihinnat.

Tampere Underground Juhannus

Mitä: Musiikkia, taidetta ja vegeruokaa ulkoilmassa. Lielahden kartanon pihalla järjestetään maksuton ja ikärajaton kesätapahtuma, jonka järjestävät tamperelaisten omaehtoisten kulttuurin tekijöiden yhteenliittymä, Tampere Underground NYT, ja Vastavirta-klubi. Perjantaina lämmitetään saunaa kello 16–20.

Milloin: Perjantaina ohjelma Lielahden kartanolla alkaa kello 16 ja lauantaina kello 14. Molempina iltoina jatkot Vastavirta-klubilla kello 22–04.

Missä: Lielahden kartano Hiedanrannassa, Tehdaskartanonkatu 38.

Hinta: Maksuton. Saunamaksu viisi euroa. Käteistä mukaan.

Tampere Underground Juhannuksessa oli leppoisa tunnelma vuonna 2019.

Valtteri-festivaali

Mitä: Kaksipäiväinen kaupunkijuhannusfestivaali Tullikamarilla. Ohjelmassa musiikkia ja stand up -komediaa.

Aattona Tullikamarin Klubilla esiintyvät Hassan Maikal sekä Yona, ja lauantaina Pakkahuoneella Pimeys-yhtyeestä tunnettu Pekka Nisu, Atomirotta ja Gasellit.

Milloin: Perjantaina ja lauantaina. Koomikot 15–18, keikat kello 19 alkaen.

Missä: Tullikamarin aukio, Tampereen keskusta.

Hinta: Kahden päivän lippu 55 euroa, päivälippu perjantaina 28,5 euroa ja lauantaina 32,5 euroa. Pelkkään stand upiin oikeuttavat liput ovelta vitosella.

Younghearted esiintyi Pakkahuoneen terassilla juhannuksena 2016.

G Livelabin juhannus

Mitä: Perjantain juhannustansseissa tanssittaa iskelmäartisti Joel Hallikainen Patajätkä-yhtyeensä kanssa. Aamulehti näyttää tanssit suorana myös verkossa. Lauantaina muusikko Ville Leinonen soittaa ensin dj-keikalla Suomi-iskelmää ja iltaseitsemän jälkeen omaa tuotantoaan.

Milloin: Tanssit perjantaina, ovet avataan kello 18. Lauantaina kello 16.

Missä: Puutarhakatu 1.

Hinta: Perjantai 10 euroa, lauantai maksuton.

Särkänniemi

Mitä: Särkänniemen huvipuisto on auki läpi juhannuksen. Siitä alkaa huvipuiston kuumin kesäsesonki, sillä juhannuksesta alkaen puiston aukioloaikoja pidennetään elokuun alkuun saakka.

Milloin: Auki joka päivä. Perjantaista 24.6. eteenpäin puisto avoinna kello 10–21.

Missä: Laiturikatu 1.

Hinta: Ranneke portilta 49 euroa, etukäteen voi saada hieman halvemmalla.’

Särkänniemen huvipuisto on auki läpi juhannuksen.

Saunat

Löylyihin pääsee monessa paikassa. Tunnetuimmista yleisistä saunoista esimerkiksi Rauhaniemen kansankylpylän sauna on lämmin aatosta sunnuntaihin kello 12–22. Rajaportin sauna on auki aattona kello 12–18 ja kiinni lauantaina.

Rauhaniemen kansankylpylässä sauna lämpenee myös juhannuksena. Perjantaisin lauteille saa tuoda oman vihdan.

Lue lisää: Tiesitkö, että Pirkanmaalla on nyt jo peräti 56 yleistä saunaa – Lue tästä arvostelut ja tuoreimmat kuulumiset

Niihaman maja

Mitä: Niihaman majalla vajaan kymmenen kilometrin päässä Tampereen keskustasta järjestetään aattona koko perheelle soveltuvaa juhannusohjelmaa. Luvassa on lipunnosto, musiikkia, kesänäytelmä ja pieni kokko säävarauksella. Tarjolla on kaikenlaista ruokaa makkarasta alkaen.

Milloin: Juhannusaattona kello 17–21.

Missä: Pikku-Niihaman tie 80, Tampere

Kessan baari

Mitä: Kämmenniemessä sijaitsevan Kessan baarin juhannusohjelma nauttii kulttimainetta. Aattona vietetään juhannusetkoja karaoken ja DJ:n säestyksellä. Juhannuspäivän varsinaiseen juhlaan kuuluu muun muassa virvokemyyntiä, karaokea ja Mustat Enkelit Duo.

Milloin: Aattona karaokea kello 13–18, ja DJ-musiikkia kello 18 alkaen. Lauantaina ”juhannuskylän” portti aukeaa kello 12. Karaokea kello 14 alkaen. Mustat Enkelit Duo soittaa noin kello 18.

Missä: Kämmenniemenkatu 43, noin 25 kilometriä Tampereen keskustasta.

Kessan baari sijaitsee Kämmenniemessä Teiskossa.

Lue lisää: Tamperelaisen Kessan baarin juhannus on legendaarinen syystä, jota yrittäjätkään eivät täysin tiedä – ”Tänne tulee porukkaa kuin tyhjästä”

Tallipihan juhannus

Mitä: Sunnuntaina, kun juhannus on jo melkein taputeltu, Tallipihalla on kädentaitomyyjäiset ja tunnelmallista musiikkia.

Milloin: Sunnuntaina 11–17. Pe ja la suljettu.

Missä: Kuninkaankatu 4.

Muita vinkkejä kaupunkijuhannukseen

Eväsretki puistossa

Rennon piknikin voi järjestää melkein missä vain, mihin mahtuu levittämään viltin. Hyväksi havaittuja paikkoja riittää: Hatanpään arboretum on vehreä. Aivan keskustassa on Sorsapuisto ja maisemarikas Näsinpuisto, jonka lähellä kosken toisella rannalla Tampellassa on myös vihreää. Pyhäjärven tuntumaan pääsee Eteläpuistossa ja Pyynikin rantakallioilla. Torstaina ennättää vielä vaikkapa kirjastoon lainaamaan retkelle lukemista tai lautapelejä.

Vene vesille

Rantaviivaa riittää, ja varsinkin kauniilla säällä siihen voi mukavasti tutustua veden puolelta.

Sup-lautoja, kanootteja ja kajakkeja voi vuokrata monesta paikasta. Kannattaa kuitenkin varmistaa aukioloajat etukäteen, sillä moni yritys menee ainakin osittain kiinni pyhien ajaksi. Varmimmin haluamansa saa varaamalla välineet etukäteen.

Vuokraamoja on Tampereella useita. Välinevuokraamoja on ainakin Näsijärven Kaupinojalla ja Rauhaniemessä, Pyhäjärven rannoilla Eteläpuistossa, Tahmelassa ja Pyynikillä sekä pienemmillä järvillä esimerkiksi Tohlopissa.

Tampereen rannoilla toimii monta sup-lautavuokraamoa. Suppailijoita kesäkuussa 2020.

Pulahda uimaan

Lämpimimmillään uimavedet ovat yleensä vasta heinäkuussa, mutta kylmempikin vesi virkistää – etenkin helteellä.

Tampereella on kymmeniä virallisia uimarantoja ja lukematon määrä muita hyviä pulahduspaikkoja. Kaupunki seuraa uimavesien lämpötiloja ja laatua. Päivitetyt tiedot voi tarkistaa kaupungin nettisivulta.

Suolijärven uimaranta ilmakuvattuna kesällä 2020.

Luonnon helmaan

Luontopoluille pääsee pyörällä tai bussilla. Esimerkiksi Hervannan Suolijärven kierros on muutaman kilometrin mittainen. Keskustasta katsoen lähimmät nuotiopaikat sijaitsevat Kaupin ulkoilualueella ja Iidesrannassa. Kintulammin retkeilyalueelle on matkaa noin 25 kilometriä.

Avotulta ei saa tehdä, jos metsäpalovaroitus on voimassa.