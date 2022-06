Katso huikea video: Sastamalalainen Melina Jalonen, 13, ylittää yli metrin esteitä laukaten – Keppihevosratsastus yllättää fyysisyydellään, pystyisitkö samaan?

13-vuotias Melina Jalonen voitti keppihevosesteratsastuksen Suomen mestaruuden ensimmäisissä SM-kisoissaan. Harrastus on vienyt tytön kokonaisvaltaisesti mukanaan. Hänellä on esimerkiksi oma harrastukselle pyhitetty Instagram-tili. Tilin nimi on kenttatalli_nupunrinne.