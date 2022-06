Vuosien kitkeminen kannatti – Puutarhaharrastajien pihassa kukkii nyt lähes 500 perennaa, hedelmäpuita ja luonnonkukkia: ”Piha on hallitusti villi”

Kangasalalaiset Jyrki ja Elina Santala pitävät puutarhassaan yllä luonnon monimuotoisuutta paitsi perennarunsaudella myös antamalla luonnonkasveille tilaa. Suomalaisilla pihoilla ja puutarhoissa suositaan nyt yhä enemmän luonnonmukaisuutta. Puutarhaliitto kertoo vinkkinsä siitä, miten pihasta saa helppohoitoisemman.

Elina ja Jyrki Santalan pihalla on sijaa myös luonnolle. Esimerkiksi hedelmäpuiden ympärillä kasvaa keväällä tulppaaneja ja narsisseja, myöhemmin kesällä luonnonkukkia.

Puutarha hidastaa ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia. Erityisen arvokkaita ovat vanhat asuinalueet ja siirtolapuutarhat, koska niissä on monikerroksisuutta, -lajisuutta ja vanhoja puita. Puutarhaliiton mukaan vanhoilta monimuotoisilta alueilta löytyy ravintoa ja lisääntymispaikkoja varhaisimmasta keväästä loppusyksyyn asti muun muassa mesipistiäisille ja muille hyönteisille.

Jyrki ja Elina Santalan pihalla Kangasalla pidetään yllä monimuotoisuutta paitsi perennarunsaudella myös antamalla luonnonkasveille tilaa. Jyrki Santala on Tampereen puutarhaseuran puheenjohtaja ja Elina Santala hallituksen jäsen.

Lähes 500 perennan, kymmenien puiden ja pensaiden, hedelmäpuutarhan ja luonnonkukkien keskellä on vaikea uskoa, että noin kymmenen vuotta sitten kaikki näytti aivan toisenlaiselta. ”Vuonna 2011 pihalla kasvoi lähinnä kurtturuusua ja japanintatarta”, sanovat Santalat.

”Niitä on näännytetty kitkemällä, kitkemällä ja kitkemällä”, sanoo Jyrki Santala ja nappaa maasta pari japanintataren vartta.

Jyrki Santala sanoo, että vanhojen puutarhojen etuna on, että kasvillisuus on pysynyt paikoillaan kauan, tontilla on valtava hiilivarasto. ”Uusille alueille sitä ei ole vielä ehtinyt kertyä.”

Vanhojen puutarhojen eduista on samaa mieltä Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin aluesihteeri Anne Hirvonen. Hän toteaa, että puutarhat lisäävät monimuotoisuutta aina, kun ne tuovat lisäisyyttä niin, että puutarhoja ei perusteta luonnonvaraisen luonnon tilalle, kuten uusilla asuinalueilla, jossa esimerkiksi metsä raivataan ensin tonttien tilalta pois.

Juhannusruusun kanssa samassa penkissä kasvaa iiriksiä ja luonnonkukkia, kuten koiranputkia. ”Luonnossa kaikki värit sopivat toistensa kanssa”, sanoo Elina Santala.

Vanhojen kolme etua

Vanhoilla pihoilla on luonnon kannalta kolme merkittävää etua, joista yksi ovat vanhat puut. Ne varjostavat ja ovat tärkeitä monille lajeille, niitä tarvitseva kolopesijät, sammalet, jäkälät, sienet ja hyönteiset.

Toinen seikka on monikerroksisuus, joka tarkoittaa, että puutarhassa on kasveja monessa tasossa maan ja korkeiden puiden latvojen välissä. Matalalla kasvaa esimerkiksi ruohoa ja valkoapilaa, välillä on pensaita tai korkeita perennoja ja korkeimmalla puita. Eikä juuristoa saa unohtaa, myös se on tärkeä taso kasveille ja eliöstölle.

Kolmas tärkeä asia on monilajisuus. Runsas kasvilajisto lisää kestävyyttä ja tarjoaa muun muassa syötävää erilaisille hyönteisille.

Santaloiden pyrkimyksenä on hallitusti villi puutarha. ”Ei pilaa kokonaisuutta, jos jossain nousee siankärsämö.”

Runsas kasvipeitteisyys auttaa sään ääri-ilmiöiden tasaamisessa. Kasvipeite vähentää kuivuudesta, kuumuudesta, rankkasateista ja tuulista aiheutuvaa maaperän köyhtymistä. Erityisesti monikerroksisen kasvillisuuden avulla voidaan hidastaa rankkasateiden ja tulvien haittavaikutuksia ja maan eroosiota. Suurin vaikutus on kookkailla puilla, jotka myös tasaavat erityisesti helteillä ilman lämpötilaa.

Runsas kasvillisuus houkuttelee pörriäisiä. Valkoisella rikolla surisi useita kimalaisia (kuvassa), mehiläisiä ja kärpäsiä.

Ahtaus pulmana

Uusilla alueilla ongelmana on ahtaus, koska rakennustehokkuus on kasvanut selvästi viime vuosikymmeninä. Puille ja istutuksille ei ole oikein tilaa. Tontit ovat pienentyneet, rakennusten ulkopuoliselle alueelle on mahduttava muun muassa kadut, kunnallistekniikka, pelastustiet ja jätehuolto. ”Ei ole tilaa puiden juuristolle tai lehvästölle”, sanoo Puutarhaliiton toimitusjohtaja Timo Taulavuori.

Lisäksi uusilla alueilla on usein yksilajisia istutuksia ja monikerroksisuus puuttuu.

Asukkaat voivat kuitenkin tehdä jotain. He voivat hyödyntää parvekkeet kasvattamalla siellä kukkia, köynnöksiä, hyötykasveja ja vaikka pieniä pensaita.

Yksi suuntaus varsinkin omakotitalopihoilla on laajat terassit. Jos pihalla on iso terassi ja nurmikko, se ei tue monimuotoisuutta. Isot terassit eivät kuitenkaan ole välttämättä huono asia luonnon kannalta, koska ne korvaavat nurmikon. ”Terassin ulkopuolisella pihalla voi kasvaa muuta kuin nurmikkoa”, sanoo Taulavuori. Terasseilla on myös usein kasveja ruukuissa.

Jyrki Santala esittelee vuorivaahtera ’Sunsetia’ , jossa on erikoisen väriset lehdet.

Ei myrkkyjä

Pihoille, puutarhoihin ja parvekkeille on levinnyt luonnonmukainen suuntaus. Se näkyy monin tavoin.

Puutarhaliiton toimitusjohtaja Timo Taulavuoren mukaan luonnonmukaisuus näkyy vähentyneenä kemiallisten aineiden käyttönä ja puutarhojen monilajisuutena. Myös lannoitepuolella näkyy luonnonmukaisuuden tavoittelu. Harrastajat haluavat tukea kasvien menestymisen lisäksi pölyttäjiä, matelijoita, lintuja ja nisäkkäitä parantamalla niiden elinolosuhteita.

”Kotipuutarhurin kannattaa kompostoida ja käyttää kasvijätteestä syntyvää kierrätysmultaa. Useimmat multatuotteet sisältävät turvetta tai rahkasammalta, joiden louhiminen tuhoaa suoluontoa ja lisää kasvihuonepäästöjä”, sanoo SLL:n Hirvonen. ”Luonnonystävä ei käytä myrkkyjä puutarhassaan.”

Jos haluaa lisätä luonnonmukaisuutta omalla pihallaan, voi jättää osan nurmikosta leikkaamatta. Jyrki Santala puhuu hiiliviisaasta puutarhasta. Yhteyttävät kasvit ovat luonnon keino poistaa hiilidioksidia ilmakehästä. Osa hiilidioksidista kerääntyy kasvien lehtiin, runkoihin ja juuriin.

Luonnonmukaisuuteen liittyy myös kierrätys. Kaikki puutarhajäte haluaan käyttää hyödyksi kompostoimalla tai hakettamalla.

Puutarhassa syntyvän biomateriaalin kierrätys, kompostointi ja kateviljely parantavat maan kasvukykyä ja suojaavat pintamaata. ”Valistuneet harrastajat kiinnittävät huomiota siihen, että monikerroksisella ja -lajisella kasvustolla maaperä on vihreän katteen alla koko kasvukauden ajan”, sanoo Taulavuori.

Pensaiden ja puiden lehdet ovat tärkeä osa puutarhaa. Elina Santala seisoo pensaikossa, jossa on muun muassa kupariheisiangervoa.

Teknistyminen on trendi

Pihoilla aletaan hyväksyä myös pieni hoitamattomuus. Rikkaruohottomuus ei kerro enää puutarhurin ahkeruudesta, vaan sopiva hoitamattomuus kertoo ympäristöarvostuksesta. ”Monelle harrastajalle ajattelutavan muutos ei ole ihan helppoa”, sanoo Taulavuori.

Puutarhatoiveet ovat yksilöllisiä, mutta yhtäläisyyksiäkin löytyy. Timo Taulavuoren mukaan nuoret haluavat erityisesti hyötykasveja, kun yli 50-vuotiaat puutarhaharrastajat ovat enemmän kiinnostuneita kauniista ja koristeellisesta. Nuorten kanssa samoilla linjoilla ovat yli 70-vuotiaat, heillä on takanaan pitkä perinne keittiöpuutarhasta ja perunoiden kasvattamisesta.

Lisäksi monia puutarhan rikkakasveista käytetään ruoanlaitossa. Vuohenputki, voikukka, pelto-orvokit, pihatähtimö eli vesiheinä ja nokkonen löytyvät yhä useamman lautaselta. Monet niistä ovat myös tärkeitä pölyttäjä- ja suojakasveja.

”Tarkoituksena on, että näemme ja koemme luonnon”, kuvaa Elina Santala puutarhafilosofiaansa.

Pihalla on runsaasti puita, ja niitä on lisää rajan takana, siellä on isopuista metsää.

Luonnonmukaisuuden lisäksi nousussa ovat metsäpuutarhat, dynaaminen puutarha ja teknistyminen.

Metsäpuutarha on puutarha, jossa tavoitellaan metsämäisyyttä. Dynaamisessa puutarhassa kasvun malli on otettu luonnosta, ja kasvillisuus saa kehittyä ja muuttua melkein kuin luonnossa.

Robottiruohonleikkurit ovat osa teknistymistä. Tulevaisuudessakin tekniikka lisääntyy pihoilla ja parvekkeilla. Kastelukannut korvataan automaattisilla kastelujärjestelmillä, kasvuolosuhteita seurataan pihan sääaseman avulla. Ruukkuun ei tarvitse enää työntää sormea saadakseen selville, onko kastelun aika. Homman hoitaa kosteusmittari.

”Minulla on parvekkeella aurinkoenergialla toimiva tippukastelujärjestelmä”, kertoo Timo Taulavuori. ”Vesi on säiliössä.”

Santalat hyödyntävät kaiken pihallaan syntyvän puutarhajätteen joko hakettamalla, katteena tai kuten tässä aitana. Aita on rakennettu mehiläispesien pohjoispuolelle suojamaan pesiä.

Vinkkejä helppohoitoisuuteen

Suomessa ikiaikainen puutarhatrendi on helppohoitoisuus. Timo Taulavuori antaa vinkkejä pihan helppohoitoistamiseksi.

1. Nurmikko tai edes osa siitä pois, jotta ei ole viikoittaista ruohonleikkuuta. Nurmikon tilalla voi käyttää maanpeitekasveja, kuten suikeroalpia, taponlehteä, rönsyleimua tai maahumalaa.

”Pieni ongelma on, että ne eivät puutarhamyymälöissä näytä oikein miltään”, sanoo Taulavuori.

2. Huolehdi, että istutuksilla on riittävän hyvää multaa ja tilaa juuristolle, että ne kasvavat hyvin. Kasvu lähtee juurista, siksi istutuksessa tavoitteena on luoda juuristolle hyvät olot ja saada kasvamaan mahdollisimman nopeasti vahvoiksi.

3. Puhdista ennen uuden kasvin maahan laittamista istutusalue huolellisesti rikkakasveista ja niiden juurista. Lisäksi kannattaa istuttaa riittävän tiheään ja suosia isoja istutusalueita.

4. Peitä multa katteella, esimerkiksi puuhakkeella, soralla tai ruohosilpulla.

Jyrki Santala sanoo, että perennapenkkien sijaan voi istuttaa pensaita, koska ne ovat helppohoitoisempia ja juurilla voi antaa kasvaa luonnonkukkia.

Pölyttäjiä on runsaasti omasta takaa. Santalat saivat viime vuonna mehiläispesistään noin 15 kiloa hunajaa.

Kolmilehti on Jyrki Santalan oman pihan lempikasvi. Se kukkii kesäkuun alkupuolella kolmilehtisin kukin.

Elina Santalan lempikasvi omalla pihalla on tunturiunikko.

