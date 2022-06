Tässä ovat uudet Miss Suomi -semifinalistit – Mukana kolme tamperelaista kisaajaa

Kaikilla kolmella on jo aiempaa kokemusta kauneuskilpailujen saralta. Mukana ovat parin vuoden takainen Miss Tampere, Miss Hämeenlinna sekä Arctic Lapland Rally girl.

Vuoden 2022 Miss Suomi -semifinalistit on valittu. Mukana 20 valitun joukossa kruunua tavoittelemassa on yhä kolme tamperelaista kisaajaa: suuhygienisti Sheila Da Costa, 27, sosiaalipsykologi Iida Hynnilä, 26, ja kosmetologi Jenina Rautionaho, 24 . Kaikilla kolmella on myös aiempaa kokemusta kauneusmittelöistä.

Semifinalistit valittiin 28.5. Helsingissä järjestetyssä casting-tilaisuudessa.

Seuraavaksi semifinalisteja valmennetaan viikon kestävällä koulutuksella, joka keskittyy muun muassa kokelaiden itsetuntemusta, sekä esiintymisvarmuutta. Tänä vuonna semifinalistien tukena toimii myös lyhytterapeutti.

Gaala syyskuussa

Viikon aikana kuvataan Matkalla Miss Suomeksi -sarjaa, jonka juontajana toimii hallitseva Miss Suomi Essi Unkuri. Kilpailijat saavat myös mahdollisuuden tehdä työtä hyväntekeväisyyskampanjan merkeissä.

Järjestäjien tiedotteen mukaan jokainen missi valitsee itselleen merkityksellisen kohteen, ja toteuttaa sen ympärille projektin. Matkalla Miss Suomeksi sarja alkaa viikolla 33 AlfaTV:llä.

Miss Suomi 2022 -finaaligaala lähetetään suorana AlfaTV:llä 17.9.2022.

Jenina Rautionaho on toiminut aiemmin kosmetiikkamyyjänä. ”Olen osallistunut 2016 vuonna rovaniemeläiseen kilpailuun nimeltä Arctic Lapland rally girl - jonka voitin! Muuten olen tehnyt erilaisia kuvauksia ja promootiohommia”, hän kertoo kisajärjestäjien tiedotteessa.

Iida Hynnilä on suorittanut opintojen aikana myös ratkaisukeskeistä lyhytterapeuttikoulutusta. ”Haluan auttaa ihmisiä vaikeissa tilanteissa, ja olla tukena sitä tarvitseville”, hän kertoo. Hynnilä aloitti kisaamisen vuonna 2018 Miss Ylöjärvi -kilpailussa. Hän voitti Miss Hämeenlinna -kilpailun vuonna 2019.