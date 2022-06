Main ContentPlaceholder

Hyvä elämä

Kysyimme, kannattaako Tampereella asua itä- vai länsipuolella – Saimme yli 350 vastausta ja koostimme molemmista parhaat puolet: ”Kosken yli ei muuteta!”

Tampere on Suomen vetovoimaisin kaupunki, mutta kummalla puolella Tammerkoskea kannattaa asua? Monella tamperelaisella on vahva näkemys: sillä omalla puolella tietysti. Idän ja lännen asukkaat lähettivät satoja perusteluita sille, miksi oma puoli voittaa. Itä-Tampereen asukas Maritta Mustakangas valitsee Itä-Tampereen salatun helmen ja länsipuolelle kotiutunut Tiina Röning paljastaa, missä on kaupungin kaurismäkeläisin kahvio. Molemmat listaavat myös oman puolensa viisi parasta asiaa.

Tiina Röning (vas.) on asunut perheensä kanssa Länsi-Tampereen Hyhkyssä kymmenen vuotta. Maritta Mustakankaan koti on ollut keskustan itäpuolella jo 30 vuotta. Röning kuvattiin Pyynikin maisemissa. Taustalla näkyy Pyhäjärvi. Mustakangas kuvattiin Sorsapuistossa.

Aamulehti Itä vai länsi? Junantuomana uustamperelaisena ei aina ymmärrä paikallisten sydämenasioita. Siksi ei ole välttämättä selvää, miksi pitäisi valita, kummalla puolella koskea kaupunki on parempi. Sama pätee muuhunkin: kun ei kannata Ilvestä eikä Tapparaa, vastakkainasettelu ei juuri hetkauta. Sitten kuitenkin huomaa kerta toisensa jälkeen, että kaikilla on mielipide: eihän sillä väärällä puolella voi asua!