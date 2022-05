Vihdoin on tulossa oikea kesä – lue tästä kaikki Aamulehden kesäteeman jutut

Aamulehden kesäteemasta löydät vinkkejä tulevan kesän tapahtumista ja menoista. Laita linkki talteen, niin voit palata parhaisiin vinkkeihin silloin, kun juuri sinulla on lomapäivä, johon kaipaat ohjelmaa.

Lähimatkailua, tapahtumia, kiinnostavia ihmisiä ja paikkoja. Niistä on Pirkanmaan kesä tehty.

Mutkan kautta kotiin

Alex Hautamäki on ollut mukana Popedan keikoilla pienestä asti, mutta vielä vähän aikaa sitten bändi ei ollut osa hänen omaa identiteettiään. Nyt on toisin. ”Hän on poikkeuslahjakas”, sanoo designer Mikki Kunttu. ”Ihan käsittämätöntä”, hehkuttaa Pate Mustajärvi.

Lue Aamulehden laajasta haastattelusta, millainen on ollut Alex Hautamäen tie Popedan basistiksi.

Kesätapahtumia vaikka joka viikolle

Kaksi kesää on mennyt koronan kanssa eläessä ja monia tapahtumia on jouduttu perumaan. Tänä kesänä näyttää siltä, että kaikki on toisin. Tapahtumia riittää enemmän kuin ehkä koskaan.

Poimi tästä jutusta vinkit Pirkanmaan isoista kesätapahtumista, joita riittää koko kesäksi.

Astetta erikoisempi museo

Ylöjärven Antaverkassa sijaitsee museo, joka hakee erikoisuudessaan vertaistaan. Siellä on muun muassa kymmeniä erilaisia jääkaappeja ja niiden edeltäjiä aina 1900-luvun alkupuolelta alkaen.

Tästä jutusta löydät suosituksia myös muista pikkuisen erikoisemmista museoista.

Mikä lomakohde oikeasti sopii koko perheelle?

Monia lomakohteita mainostetaan koko perheelle sopivina, mutta perillä saattaa odottaa yllätys: kohde sopisi sittenkin paremmin hieman isommille lapsille.

Kysyimme Aamulehden lukijoilta vinkkejä oikeasti toimivista kesän perhekohteista.

Lomapäivä eikä mitään tekemistä – poimi ideoita tästä jutusta

Kesä on maakuntamatkailun kulta-aikaa. Listasimme Pirkanmaalta neljänlaisia paikkoja: ravintoloita, luontokohteita, kulttuurikohteita sekä aktiivisen tekemisen kohteita.

Pääset myös ehdottamaan omaa suosikkiasi listalle ja näin jakamaan lempikohteesi muidenkin matkailijoiden iloksi.

Juhlien janoisille raikasta tarjottavaa

Kesä on parhaimmillaan täynnä juhlia. Jos kesäjuomiin kaipaa ideoita, niitä löytyy tästä jutusta.

Jos booleista haluaa vielä kevyemmän, voi listä alkoholittoman juoman määrää tai laimentaa boolia maustetulla kivennäisvedellä.

Auto, joka ei jää huomaamatta

Tamperelaisella Jouni Rintamäellä on sellainen auto, että se ei taatusti jää huomiotta. Omistaja saakin kertoa Tapparan tarroilla koristellusta Zastavastaan melkein joka huoltamolla.

Alkoholitonta ei voi olla liikaa

Kesäjuhliin kannattaa valita runsaasti myös hyvää alkoholitonta juotavaa. Tästä jutusta löydät vinkit alkoholittomista booleista.

Sukellus suomalaisten lomailijoiden sieluun

Touko Hujanen ja Jantso Jokelin intoilivat reissuromantiikasta jo lukiolaisina vuosituhannen alun Tampereella. Sittemmin miehistä on sukeutunut seurattu reportaasikaksikko, jonka Suomi-retkien hilpeät ja herkät löydöt paljastuvat tuoreessa kirjassa ja kesänäyttelyssä Tampereella.

Nämä näyttelyt on pakko nähdä

Monen kesän pakollisiin kohteisiin kuuluu vierailu jossakin alueen kesänäyttelyssä. Niitä on tänäkin kesänä ilahduttavan paljon.

Aamulehden toimitus poimi tarjonnasta seitsemän näyttelyä, jotka ansaitsevat vahvan suosituksen.

