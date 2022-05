Viime vuosina lähes turhaksi käynyt kauneuskikka tekee näyttävän paluun – kysyimme tamperelaisilta, miltä se tuntuu

Huulipuna on tamperelaisen Anna Aspinmaan tavaramerkki. Hänestä on aivan loistavaa, että nyt voi taas nähdä maskien sijaan ihmisten koko kasvot. ”Kasvoistakin katoavat maskin kanssa kaikki värit.” Aspinmaa on vähentänyt maskin käyttöään nyt kuukauden ajan. Hänen lempisävynsä huulipunissa on RVBLAB sävy 11. Hän osti sitä äskettäin Leviltä.