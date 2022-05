Rahapelaamisen määrä on romahtanut korona-aikana – pelitutkija: ”Tulevaisuudessa perinteiset rahapelit eivät välttämättä kiinnosta lainkaan”

Pelitutkija Jani Kinnusen mukaan rahapelaaminen on murroksessa. Perinteiset peliautomaatit eivät välttämättä kiinnosta tulevia sukupolvia. Rahapelaaminen on vähentynyt koronapandemian ja Veikkauksen peleihin tulleen tunnistautumisen vuoksi.

Aamulehti

Rahapelaaminen on murroksessa. Pelitutkija Jani Kinnunen Tampereen yliopistosta kertoo, ettei tulevia sukupolvia kiinnosta pelata perinteisiä rahapelejä välttämättä lainkaan, saati viettää aikaa esimerkiksi kasinolla tai pelaamoissa. Kinnunen on tutkinut pelaamista vuodesta 2007.

Uusin trendi on, että rahapelaaminen on yhdistynyt digitaaliseen viihdepelaamiseen. Jälkimmäinen tarkoittaa käytännössä kaikkia tietokoneella, konsoleilla ja muilla laitteilla pelattavia pelejä. ”Pelaaja saattaa löytää pelistä esimerkiksi suljetun laatikon, jonka avaamisesta pitää maksaa mikromaksu. Laatikossa on joko vähäarvoinen tai pelin kannalta arvokas asia”, Kinnunen kertoo.

Kinnusen mukaan tällaiset elementit ovat verrattavissa raaputusarpoihin, mutta rahapelien sääntely ei luonnollisesti kosketa niitä lainkaan.

”Jos nuoret tottuvat tämän tyyppisiin elementteihin, kiinnostaako heitä tulevaisuudessa pelata perinteisiä rahapelejä lainkaan? Onko raha-automaattipeli kiinnostava, jos on tottunut pelaamaan audiovisuaalisesti näyttäviä, immersiivisiä pelejä?”

Kinnunen arvelee, että rahapelaamisen suosio laskee tulevaisuudessa entisestään.

Miksi suosio romahti?

Korona-aikana rahapelaamisen määrä on romahtanut. Kinnunen kertoo, että keväällä 2020 tehty pelaajabarometri osoitti, että rahapelaaminen väheni, kun taas digitaalisen pelaamisen ja tavallisen pelaamisen, kuten lautapelien ja vastaavien, suosio kasvoi.

”Pelaamisen tarve on korona-aikana kanavoitunut ainakin osittain digitaalisiin viihdepeleihin. Enää spontaani, anonyymi pelaaminen peliautomaatilla kauppareissun yhteydessä ei onnistu. Pitäisi luoda ensin Veikkauksen tunnukset, ja siksi kynnys pelata on noussut.”

Veikkauksen tulot laskivat vuonna 2020 kolmasosan edelliseen vuoteen verrattuna. Syynä rahapelaamisen suosion laskuun on osittain Veikkauksen peleihin tullut tunnistautuminen, mutta erityisesti koronaviruspandemia.Raha-automaattipelit suljettiin koronan takia, samoin Veikkauksen pelaamot.

Tammikuun 2021 jälkeen tunnistautuminen tuli pakolliseksi, eikä pelaaminen ilman Veikkauksen tunnuksia enää onnistu.

Kasino tuli kaupunkiin

Tampereelle avattiin vuodenvaihteessa uusi kasino. Lisääntyvätkö Tampereen seudun peliongelmat, koska kaupunkiin on tullut kasino?

”Rahapelaamisessa on tapahtunut niin suuri tiputus, ettei Tampereen kasino yksinään riitä palauttamaan pelaamisen määrää koronaa edeltävälle tasolle. Tällä hetkellä meillä ei ole dataa, sillä vain Veikkaus tietää, paljonko kasinolla käy porukkaa ja paljonko he käyttävät rahaa siellä.”

Lue lisää: Aamulehti vietti illan Tampereen uudella kasinolla – Katso, ketkä siellä käyvät, kuinka sinne pukeudutaan ja pitääkö osata pelata

Kinnunen huomauttaa, että kasino on kooltaan pieni, noin kolmasosa Helsingin kasinosta. ”Niin kutsutut high rollerit eli isoilla rahoilla pelaavat voivat mennä minne tahansa. Tampereen kasinon asiakaskunta koostuu pääosin paikallisista. Toki sinne saattaa pistäytyä tapahtumien aikana turistejakin. Pirkanmaan rahapelaaminen tuskin paljoa nousee, mutta mahdolliset ongelmat jäävät alueelle.”

Kinnusen mukaan verkon rahapelaamisessa tapahtui yllättävän vähän nousua korona-aikana, vaikka fyysiset pelipaikat olivat suljettuina. Nettikasinoita on joka lähtöön. ”Ulkomaisissa nettikasinoissa pelaavilla lienee jo olemassa rahapeliharrastuneisuutta.”