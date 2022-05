Lensimme Pirkkalasta Málagaan ja selvitimme, miten Aurinkorannikosta saa kaiken olennaisen irti – Katso tästä, mitä lomailu maksaa ja mitä kannattaa tehdä lyhyessäkin ajassa

Käymme juttusarjassa kaikissa Tampere-Pirkkalasta lähtevissä uusissa matkakohteissa ja kerromme kiinnostavimmista ilmiöistä paikan päältä. Keräsimme hyödyllisimmät vinkit lyhyelle ja pidemmälle lomalle. Lyhyen matkan päässä on tarjolla valtava määrä nähtävää ja koettavaa.

Málaga on matkailukohde, jossa voi helposti yhdistää kaupunki- ja rantaloman. Alle viiden tunnin lento Tampereelta on riittävän lyhyt myös alle viikon matkalle.

Espanjan eteläosassa sijaitseva Málaga on matkailukohde, jossa kaupunki- ja rantaloma on helppo yhdistää jopa muutaman päivän mittaisella, napakalla lomareissulla, vaikka tekemistä riittää myös pidemmäksi aikaa.

Mielikuva Aurinkorannikolla lomailusta on vahvasti värittynyt rantalomaksi, jossa päivän raskaimpia suorituksia ovat kyljen kääntäminen rantatuolissa sekä vilvoittautuminen Välimeressä. Vaihtoehtoja kuitenkin on, ja historiaa, taidetta ja mainiota kaupunkikulttuuria on laajasti tarjolla ja helposti saavutettavissa.