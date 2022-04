Näistä maista turisteja nyt houkutellaan Tampereelle: ”Harvoja maita, joissa voidaan kehua, että Suomessa on halpaa”

Selvitimme, mistä Tampereelle matkustetaan ja keitä kaupunkiin houkutellaan. Venäläisten turistien määrä on romahtanut, ja markkinointi suunnataan nyt toisiin maihin. Aasiasta houkutellaan yhä japanilaisia. ”He ovat hulluja saunomaan”, kertoo Visit Tampereen matkailujohtaja Jari Ahjoharju.

Aamulehti

Vielä vähän aikaa sitten venäläisiä vaikuttajia houkuteltiin Suomeen markkinoimaan matkailua. Sosiaalisessa mediassa kampanjoitiin venäläisten turistien saamiseksi tänne. Sittemmin matkailussa on tapahtunut iso käänne.

Ennen koronaa vuonna 2019 Tampereelle saapui turisteja eniten Ruotsista, Saksasta ja Venäjältä. Helmikuussa 2022 venäläisturistien määrä oli romahtanut. Turisteja saapui vuoden alussa eniten Virosta, Ruotsista ja Britanniasta.

Vaikuttajia käy Suomessa yhä vähintään pari kertaa kuukaudessa, mutta heitä houkutellaan nyt aivan eri maista. Markkinointi venäläisten suuntaan on tällä hetkellä aivan nollassa, kertoo Visit Tampereen matkailujohtaja Jari Ahjoharju. ”Tietysti Venäjältä ei oikein pääse matkustamaan, mikä johtuu vähän vielä koronaan liittyvistä rajoituksista, mutta enemmän Ukrainan sodasta. Rahan arvo on Venäjällä romahtanut täysin, ja taloudet näkymät ovat heikot.”

Aiemmin Suomessa on käynyt pääasiassa keskiluokkaisia venäläisiä. Huippurikkaat lentävät muihin kohteisiin. ”Luulen, että lähivuosina Venäjältä ei juurikaan meille matkailijoita tule.”

Tampereen matkailussa päämarkkina-alueita ovat nyt Britannia, Saksa ja Ruotsi. Odotukset ovat kovat etenkin Saksan suhteen, joka oli Tampereen matkailussa vahva ennen koronaa. ”Saksalaiset ovat aika kovia matkustamaan. Heille Suomi on tuttu maa. Toisaalta Suomi on turvallinen maa siten, että meillä on tilaa olla. Etelän kohteet voivat olla ruuhkaisempia, mutta täällä on enemmän happea ja tilaa”, Ahjoharju kertoo.

Air Baltic avaa toukokuussa lentoyhteydet kuuteen kohteeseen: Müncheniin, Frankfurtiin, Rodokselle, Malagaan sekä Osloon ja Kööpenhaminaan. Uudet lentoyhteydet ovat Tampereen matkailun kärjessä. ”München ja Frankfurt ovat ehkä tärkeimpiä meille. Rodos ja Malaga taas palvelevat ehkä enemmän suomalaisia kuin tännepäin tulevia.”

Ahjoharju uskoo, että myös norjalaisia on houkuteltavissa Suomeen. ”Norja on harvoja maita, joissa voidaan kehua, että Suomessa on halpaa.”

Japanilaisia odotetaan Suomeen

Matkailuun odotetaan vauhtia etenkin Euroopasta. Matkailu toi ennen koronaa Tampereelle noin 500 miljoonaa euroa vuodessa. Summaan sisältyvät esimerkiksi majoitukset, liikkuminen, ostokset sekä palveluiden käyttö ja ruokailu. Koronapandemia leikkasi matkailun tuloista noin 30 prosenttia.

Ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymiset laskivat selvästi. ”Toivotaan, että tänä kesänä se rupeaisi pikkuhiljaa kääntymään ja saataisiin ainakin eurooppalaisia tänne enemmän ja siten nostettua ulkomaalaisten osuutta”, Ahjoharju sanoo.

Ukrainan sodan takia Finnairin lennot Aasiaan ovat vähissä, ja esimerkiksi Kiinaan ei käytännössä ole turistilentoja lainkaan. Ahjoharjun mukaan Kiinassa ei siksi tehdä nyt lainkaan aktiivista kampanjointia.

Japani taas on Tampereelle tärkeä matkailumaa, ja siellä tehdään Ahjoharjun mukaan yhä toimenpiteitä. Liikenneyhteydet ovat aiempaa heikommat, koska Venäjän yli ei voi lentää, mutta ensi kesänä Japanista saadaan Tampereelle pieniä turistiryhmiä. ”Japanilaiset ovat hulluja saunomaan. He tykkäävät saunoista ja muumeista. Japani on aina ollut meille tärkeämpi kuin Kiina.”

Matkailun tulot ovat aaltoilleet koronarajoitusten tahdissa. Esimerkiksi majoitusmyynti laski selvästi ensimmäisenä koronavuonna, mutta viime vuonna myynti nousi hetkellisesti jopa ennätyslukemiin. ”Majoitusmyynti on elänyt hirveästi rajoitusten mukaan. Alkuvuosi oli huonoa, koska oli paljon rajoituksia. Heinäkuussa taas tehtiin kaikkien aikojen majoitusennätys."