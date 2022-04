Aamulehden viiniraati maisteli pääsiäiseen sopivat viinit – voittajaksi valikoitui herraskainen ja mahtaileva viini

Lammas vaatii kaverikseen täyteläisen ja voimakkaan aromikkaan punaviinin. Sopivaa ryhtiä ja runsautta löytyy rypäleistä Cabernet Sauvignon ja Syrah.

Pääsiäisenä monessa kodissa syödään karitsaa ja lammasta eri muodoissaan. On fileetä, karetta, lapaa, lihapullia, nyhtölihaa, paahtopaistia, pataa, potkaa, taginea ja viulua.

Lampaasta on moneksi, mutta onneksi lammasviinin valinta on helppoa. Maalla ei ole suurta merkitystä, mutta viinin tyylillä on. Yleisesti lammasruoalle sopii täyteläinen ja voimakkaan aromikas punaviini, sillä lampaanliha ja mausteet rosmariinista valkosipuliin muodostavat yhdessä runsasaromisen kokonaisuuden, jolle vain voimakas punaviini pärjää.