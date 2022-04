Main ContentPlaceholder

Hyvä elämä

Lomalaisilla on pitkästä aikaa, mistä valita – tutut paikat pitävät pintansa, mutta tarjolla on myös uusia kohteita

Matkatoimistojen kohdevalikoima on ollut tähän asti pieni, mutta nyt tilanne on muuttunut. Kauppa on käynyt parin viime viikon ajan hyvin, ja kesäkauden matkustus kipuaa jo kohti pandemiaa edeltävää tasoa. Lomalaisia kiinnostavat hyvät huoneet ja hotellien lisäpalvelut.

Lomamatkoja varataan taas innokkaasti. Esimerkiksi matkatoimisto TUIn lomavalikoima on nyt entisellään ensimmäistä kertaa pandemian alkamisen jälkeen. Aurinkomatkat on lisännyt kapasiteettia eritoten suosituimpiin Espanjan kohteisiin.