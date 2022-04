”Ajatus, että pitäisi puhua aina totta, on aika vaativa” – Näin asiantuntija neuvoo suhtautumaan lapsen valehteluun

Ihan pieni lapsi narraa ja juksaa, mutta ei vielä ymmärrä toden ja kuvitellun eroa. Rankaiseminen harvoin toimii, jos haluaa vähentää lapsen valehtelua.

Lapset keksivät värikkäitä tarinoita päiväkodissa ja kotona. Aikuisten on välillä haastavaa pysyä mukana siinä, mikä on totta. Aamulehden lukija kysyykin, miksi lapsi valehtelee ja milloin siitä on syytä huolestua. Pyysimme Taysin lastenpsykiatrian osaston apulaisylilääkäri Riikka Riihosta vastaamaan.

Miksi lapsi valehtelee?

“Lapsi turvautuu helposti valehtelemiseen, jos hän kokee siitä jotain etua. Sen avulla lapsi yrittää välttää ikäviä seurauksia tai tunteita. Syyllisyyden ja häpeän tunteet ovat sellaisia, joita kaikki ihmiset välttelevät.”

Onko lasta tarpeen rankaista valehtelusta?

“Se ei ole tehokkain keino, jos haluaa opettaa toimimaan oikein. Ihminen toimii siten, että se menee mielihyvää kohti ja pois ikävistä asioista. Kannattaa mieluummin yrittää asettua lapsen asemaan ja pohtia, miltä hänestä tuntuu sekä olla utelias ja yrittää nähdä syitä käyttäytymisen takana.”

Onko jotain muuta, mitä kannattaisi välttää?

“Vältä lapsen syyttämistä. Aina ei ole olennaista saada selville, mikä on lopullinen totuus. Kerro lapselle, että kaikki mokaavat eikä se ole vaarallista.”

Missä vaiheessa lapsi alkaa ymmärtää valehtelun merkityksen?

”Todellisuuden ja keksityn raja alkaa löytyä tyypillisesti ensimmäisinä kouluvuosina. Tämä liittyy erityisesti ajattelun kehittymiseen. Alle kouluikäisellä lapsella ei ole vielä kovin tarkkaa käsitystä siitä, mitä omilla ajatuksilla tehdään. Lapsi ei välttämättä tunnista, onko joku hänen ajatuksensa totta ja hänen voi olla vaikea hahmottaa, että ajatukset ovat eri asia kuin mitä itse on.”

Milloin valehtelemisesta tulisi huolestua?

”Jos lapsi tekee sitä jatkuvasti tai jos valehteluun liittyy muita käytösvaikeuksia, kuten tuhoavaa käytöstä, aggressiivisuutta, tavaroiden rikkomista tai sotkemista. Silloin apua ja neuvoja voi hakea esimerkiksi perheneuvolasta.”

Pitääkö aina puhua totta?

“Valehteleminen on yllättävänkin tavallinen sosiaalisen selviytymisen keino ja sitä jossain määrin jopa tarvitaan, että pystymme toimimaan toistemme kanssa. Toden puhuminen on vaikeaa aikuisillekin. Ajatus, että pitäisi puhua aina totta, on aika vaativa.”

Miten valehtelusta voi keskustella lapsen kanssa?

“Voi kysyä, mistä tuo tuli sinulle mieleen ja mistä voi tietää, onko se totta, tai oletko joskus nähnyt tai kokenut sellaista. Näistä tulee usein hyviä keskustelunavauksia. Voit myös selittää, että sinusta tuntuu kurjalta, kun lapsi ei ole puhunut totta. Vanhemman lapsen kanssa voi puhua siitä, mitä seuraa, kun luottamuksen menettää: vastuu ja vapaus kulkevat käsi kädessä.”

Millä valehtelua voisi yrittää vähentää?

“Huomioi ne tilanteet, missä lapsi tekee oikein, esimerkiksi kertoo totuuden, ja palkitse siitä. Iloitse lapsen onnistumisesta. Voit myös sanoittaa tunteita. Kerro esimerkiksi ymmärtäväsi, että totuuden sanominen on varmasti vaikeaa, tai että voi tuntua nololta kertoa jotain ikävää.”

”Tunnista, että elämä on opettelua. Lapsi ei vielä osaa toimia rakentavammin, mutta aikuisena sinä voit häntä tukea ja opettaa.”