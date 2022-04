Yksi piirre erottaa hyvän kahvin huonosta – Tampereella alkaa maanantaina uusi, kahville pyhitetty tapahtuma

Tampereen kahviviikko kannustaa kahviloita nostamaan pääosaan niiden perustuotteen: kahvin. Kävijöitä houkutellaan uusiin kahviloihin epäkanta-asiakaskortilla.

Vielä kolmekymmentä vuotta sitten lähes kaikissa suomalaisissa kahviloissa juotiin suodatinkahvia, sitä samaa kaikkialla. Erikoiskahveista ei ollut tietoakaan. Vuosituhannen vaihteen tienoilla ensimmäiset Wayne’s Coffee -ketjun kahvilat löysivät tiensä Suomeen. Televisiossa pyöri Frendit-sarja, jossa ystävykset kerääntyivät kahvilaan viettämään aikaa.

Tämä aika on jäänyt Pirkanmaan paahtimon kahviasiantuntija Pekka Heinosen mieleen. ”Silloin käynnistyi espressokahvien ensimmäinen aalto. Kokonainen kahvikulttuuri rantautui Suomeen.”

Ensin kahvilayrittäjänä ja sittemmin paahtimon puolella kokemusta kerryttänyt Heinonen on ehtinyt nähdä uransa aikana kahvilakulttuurin muutoksen useasti. Kuluttajienkin kiinnostus kasvaa hiljalleen. ”Ihmiset alkavat ensin huomata, että kahveissa on eroja. Sitten sana kiertää ja kahviloissakin on otettu valikoimiin enemmän pienten toimijoiden toimittamia papuja ja palveluita.”

Mikä? Tampereen kahviviikko 4.–10.4. Mukana kymmenen tamperelaista kahvilaa ja kolme paahtimoa. Tavoitteena saada ihmiset kokeilemaan rohkeasti uusia kahviloita ja kahveja. Erikoisuutena epäkanta-asiakaskortti. Kävijä palkitaan ilmaisella kahvilla, kun hän vierailee viidessä eri kahvilassa. Viikon aikana luvassa tapahtumia ja tuote-erikoisuuksia. Tapahtumaa voi seurata nettisivuilla sekä Instagramissa ja Facebookissa @tampereenkahviviikko-tilillä.

Rakkaudesta lajiin

Kahviloita on Tampereella paljon ja kahvilakulttuuri on kohtuullisen virkeä. Parantamisen varaakin on, kahviharrastaja Jani Tikka toteaa. Siksi hän on nyt lanseerannut yhdessä Heinosen kanssa Tampereen kahviviikon, jota vietetään 4.–10.4.

Tapahtuman idea on peräisin Helsingistä, jossa kahviviikkoa on järjestetty jo useamman vuoden ajan. Sen tavoitteena on houkutella kävijöitä kokeilemaan uusia kahviloita ja innostaa kahviloita kehittämään erityisesti kahvituotteitaan. Tapahtuman taustalla on kolme pienpaahtimoa: Pirkanmaan paahtimo, Mokkamestarit ja Kahwe.

Tikka toivoo tapahtuman tuovan uutta kahvilakentälle ja lisäävän tietämystä. ”Kahviin voisi hyvin soveltaa vähän samanlaista analogiaa kuin viineihin. Yleensä niistäkin osataan kertoa, mistä ne ovat tulleet ja mikä niiden makuprofiili on.”

Kuumana tai kylmänä

Mistä hyvän kahvin sitten tunnistaa? Heinosen mukaan siitä, että kahvi maistuu hyvältä jäähtyneenäkin. Maitoa ja sokeriakaan ei ole tarpeen lisätä.

Hän vakuuttaa, että kahveista löytyy jokaiselle jotakin. ”Makuja löytyy todella paljon erilaisia laidasta laitaan. Vivahteet vaihtelevat lähes teemäisistä hyvin rikasaromisiin ja täyteläisiin kahveihin. Rohkaisen aina kaikkia olemaan avoimin mielin.”

Joskus vastaan voi tulla hyvinkin erikoisia makuelämyksiä. Tikka muistaa erityisen hyvin kahvin, jossa oli ilmiselvä mansikkamehun aromi. ”Se oli jo tuoksultaan hämmentävän mansikkainen.”

Jani Tikka (vas.) on intohimoinen kahviharrastaja ja Pekka Heinonen kahviasiantuntija, joka on työkseen toiminut niin kahvilayrittäjänä kuin paahtimossa.

Uusia teknologioita

Heinonen arvelee, että tulevaisuudessa teknologia on yhä vahvemmin mukana kahviloiden arjessa. Ne usein nopeuttavat prosesseja ja vapauttavat baristan työaikaa muihin vaiheisiin.

Pirkanmaan paahtimolla on testattu muun muassa laitetta, joka jäljittelee käsin suodatetun kahvin menetelmää. ”Tässäkin idea on, että henkilökunnan kädet vapautuvat muuhun ja asiakkaalla on mahdollisuus valita ja tilata yksilöllisiä kahvijuomia, kuppi kerrallaan.”

Yksi lähitulevaisuuden trendi voi olla myös snap chilled -kahvi, josta on kantautunut viestiä maailmalta. ”Siinä normaalisti valmistettu kahvijuoma on jäähdytetty erittäin nopeasti ja tölkitetty sen jälkeen. Aromit ja maku säilyvät entistä paremmin ja kahvit on pakattu tyylikkäisiin tölkkeihin.”

Hän on itse viime aikoina innostunut kokeilemaan modernimmalla tavalla prosessoituja kahveja. ”Puhutaan eri tavoin toteutetuista hapettomista prosesseista kahvipapujen käsittelyssä ja pitkistä papujen fermentointiajoista. Kahvintuottajien päässä tehdään nyt tällaisia kokeellisia menetelmiä.”