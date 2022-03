Casa Marinin riesling on löytö alle 16 euron hintaluokassa – Aamulehden suositukset auttavat tutustumaan paremmin uusiin viineihin ja tuttuihin klassikoihin

Aamulehden viikon viini -suositukset auttavat tutustumaan uusiin viineihin, tuttuihin klassikoihin ja kiinnostaviin erikoisuuksiin. Laajemmat arviojutut nostavat esiin ajankohtaan liittyviä viinejä ja vertailevat jutut kertovat, miksi toinen viini maksaa enemmän kuin toinen.

Aamulehden viikon viini -juttusarjan tarkoituksena on auttaa lukijoitamme viinivalinnoissa. Asiantuntijaraatimme esittelee joka viikko yhden viinin. Suositteluviini voi olla tuttu klassikko, yllätyslöytö tai esimerkki trendistä. Arvioimme viinin laadukkuuden tähdillä ja arvioimme myös viinin hintalaatu-suhteen.

Sanallisen luonnehdinnan ja kuvailun lisäksi arvioimme viinin laadukkuuden tähdillä. Tähdet kertovat viinin laatutasosta. Hyvä viini saa kolme tähteä, laadukas viini neljä tähteä ja erinomainen viisi tähteä.

Arvosteluasteikkomme on ehkä hieman tiukempi kuin vastaavissa arvosteluissa. Kolmen tähden viinit ovat laaja keskivertojen viinien luokka, johon todennäköisesti osuu suurin osa kaikista viineistä. Neljä tähteä on selvä merkki laadusta, viiden tähden viinissä on jo jotain erityistä. Suositukset ovat yleensä vähintään kolmen tähden viinejä. Suositeltu kahden tähden viini voi olla kiinnostava erikoisuus, jonka laatu voi kuitenkin jakaa mielipiteet.

Kaikki aikaisemmat 90 viikon viini -arviota ja muut laajemmat arviojutut pääset lukemaan alla olevasta linkistä. Sen jälkeen löydät viikon viini -suositukset tuoreusjärjesyksessä.

Lue lisää: 90 suositusta viiniostoksille – Lue Aamulehden laajat arviojutut ja viikon viini -suositukset tästä

91. ARVIO

Casa Marin Cartagena Riesling 2020

Chile, San Antonio

Hinta: 15,98 euroa

Tausta: Maipo-joki virtaa pääkaupunki Santiagon ohi kohti Tyynen valtameren rantaa ja San Antonion satamakaupunkia. Rannan läheisyydessä sijaitsevat viiniviljelmät saavat kasteluvettä joesta ja Humboldtin merivirran viilentämää ilmaa. Maaperä on graniittia ja kalkkikiveä. San Antonion viileissä ja sumuisissa laaksoissa rypäleiden maku, hapokkuus ja mineraalisuus kehittyvät optimaalisiksi.

María Luz Marín on ensimmäinen chileläinen nainen viinintekijänä ja viinitilan omistajana. Hän perusti Casa Marinin vuonna 2000 Lo Abarcan pikkukaupunkiin San Antonion laaksossa. Viinintekijänä jatkaa myös perheen nuorin poika Felipe Marín, joka on hakenut oppia Kaliforniasta ja Uudesta-Seelannista.

Luonnehdinta: Vaaleankeltainen sävy. Raikkaan hedelmäisessä tuoksussa on myös rieslingeistä tuttua petrolisuutta. Hapokkuus jää puolikuivassa maussa osin taustalle. Hedelmäisyys, josta löytyy omenaa, persikkaa, sitruksisuutta ja trooppisiä hedelmiä, saa jäännössokerista lisää syvyyttä. Kalkkikivisestä maaperästä nouseva mineraalisuus viimeistelee maun vivahteet. Pirteä ja tasapainoinen kokonaisuus, joka yllättää tyylikkyydellään ja pystyy haastamaan eurooppalaiset rieslingit hintaryhmässään.

Ruoka: Ceviche, sushi, äyriäiset sitruunamajoneesilla ja Kaakkois-Aasian keittiöiden mausteiset maut.

Saatavuus: Alko Valkeakoski ja verkkokauppa.

Tähdet: ★★★★

Hinta-laatusuhde: Erinomainen.