Äiti, isoisä ja kuusi koiraa pakenivat Ukrainasta Tampereelle Anna Marchenkon kotiin – Perillä yksi lemmikeistä alkoi synnyttää, ja pian pentuja tulee runsaasti lisää

Raskas matka Ukrainasta Tampereelle kesti yli kolme päivää. Sen aikana Olena Babenkon seurue kohtasi myös paljon auttavaisia ihmisiä. ”Jokaisella etapilla ihmiset auttoivat meitä ja ymmärsivät tilanteen.” Tamperelaisella eläinlääkäriasemalla syntyneet pennut voivat erinomaisesti.

Tilaajille

Aamulehti

Tamperelaisen Anna Marchenkon pieni Eeva-tytär on äitinsä mukaan hyvin innoissaan. Kolmevuotias on toivonut jo pitkään omaa koiraa, ja tiistaista saakka perheen koti Tampereen Multisillassa on yhtäkkiä ollut täynnä paitsi ihmisiä, myös aikuisia koiria ja pentuja.