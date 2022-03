Halataan tänään rakkaitamme tavallistakin pidempään

Miltä tuntuisi halata kenties viimeisen kerran? Miten pystyisin pelolta edes hengittämään? kysyy Kirsikka Otsamo kolumnissaan.

Sodan kuvat koskettavat nyt erityisen paljon. Ne tulevat henkisesti lähelle, ja moni pystyy näkemään itsensä niissä. Tunnemme kuvissa olevien tunteet ja eläydymme huoleen.

Mitä minä ottaisin mukaan, jos pakkaisin perhettäni pakomatkalle? Mitä minusta jäisi tuolle matkalle jäljelle, jos joutuisin jättämään poikani tai puolisoni taakseni, hyvästelemään heidät ja katsomaan, kun he lähtevät rajalta takaisin ja kohti sotaa? Miltä tuntuisi halata kenties viimeisen kerran? Miten pystyisin pelolta edes hengittämään? Ja silti olisi toimittava.

Mielessä kulkee pelon, vihan ja epäuskon aaltoja. Ne voivat saada meidät yliaktiivisiksi, lamaantumaan tai voimaan pahoin. Lukittuina mieleen ne voivat saada myös kehon käyttäytymään oudosti, suun purkamaan vihaa vääriin kohteisiin tai järjen kadottamaan oman arjen.

Tavallisen arjen pyörittäminen on kuitenkin tärkeää. Siksi on myös aika jakaa murheet. Huomata ne, joiden lähellä ei ole ketään, jolle kertoa, että sydän on raskas. Pysähtyä vaihtamaan pari sanaa naapurin kanssa. Soittaa suvun vanhuksille. Käydä kahvilla yksin asuvien nuorten luona. Laittaa ruokaa, koota kaikki pitkän pöydän ääreen, peitellä pienet nukkumaan.

Erityisesti ottaa syliin ne pienimmät pelokkaat, jotka jo monta päivää sitten näkivät omista puhelimistaan tiktok-videot. Jotka tietävät jo tarkasti, miltä sota Ukrainassa näyttää. Jotka pohtivat kyllä, mitä pahat sanat uutisissa tarkoittavat. Ja jotka näkevät huolen vanhempiensa kasvoilla, vaikka miten sen yrittäisi kätkeä.

Samat tutut keinot sopivat nyt niin lasten kuin meidän aikuistenkin auttamiseen. Pysähdytään, kysytään mitä toisen mielessä pyörii, kuunnellaan, ollaan läsnä, vahvistetaan rutiineja ja kohdistetaan sitten katse myös ympäröivään hyvään.

Katso, tuolla toinen ihminen ojentaa toiselle teemukin pakkasessa. Katso, tuolla kerätään tavaraa ja leluja auttamaan saapujia. Katso, tuolla päättäjät kokoontuvat yhteen ratkaistakseen tämänkin tilanteen. Tuolla syntyy vauvoja, tuolla opettajat opettavat lapsia.

Ketään ei saa jättää yksin. Maailmanrauhan vahvistamisen voi aloittaa omasta lähipiiristään huolehtimalla, että paha, vellova olo muuttuu haluksi auttaa. Keinoja on paljon. Myös lapset voi ottaa mukaan tekemään yhdessä hyvää.

Kun auttaa toista, myös oma huoli kevenee. Kun kuuntelee toisen huolia, myös omat samankaltaiset tunteet saavat tilaa ja selkenevät.

Halataan tänään rakkaitamme vähän tavallistakin pitempään. Se on vähintä mitä voimme tehdä. Meille se on myös mahdollista.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.