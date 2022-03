Oopperan lumoa, naisille omat ravit ja naamiaisdisko perheen pienimmille – Poimi talteen viikon menovinkit

Hiihtoloma ja naistenpäivä värittävät Pirkanmaan tapahtumatarjontaa 2.–8. maaliskuuta. Tekemistä löytyy varsinkin naisille ja perheen pienimmille.

Aamulehti

1. Taikahuilun lumoa Tampere-talossa

Ensi-iltansa saa Tampereen Oopperan tuotantona W.A. Mozartin Taikahuilu. Ooppera sijoittuu 1930-luvun Las Vegasiin, ja hurmaa niin pienet kuin aikuiset katsojat. Keväällä näytöksiä on kaikkiaan kuusi, joista ensimmäinen järjestetään keskiviikkona.

Ke 2.3. klo 18.30, Tampere-talo.

2. Voimistelun riemua koko perheelle

Ikurin voimistelurieha on koko perheen tapahtuma Ikurin liikuntahallissa. Tapahtuma lupaa tarjota koko perheelle liikunnan riemua ja upeita esityksiä tutustuttaessaan kävijöitä voimistelun maailmaan. Evästä voi ostaa paikan päällä olevasta kahviosta.

La 5.3. kello 10–14. Ikurin liikuntahalli, Tesomakatu 33.

3. Lasten naamiaisdisko huvilassa

Tahmelan Huvilalla järjestetään hiihtoloman kunniaksi naamaisdisko lapsille. Diskossa on oma dj ja Glitterhaltijat tekevät halukkaille kasvomaalauksia. Huvilan kahvilassa on herkkuja niin lapsille kuin aikuisillekin.

La 5.3. kello 12–15, Tahmelan Huvila, Uramonkatu 9.

4. Omat ravit naisille

Naistenpäivän kunniaksi Teivossa vietetään naisten omat ravit, jonne on maksuton sisäänpääsy kaikille naisille. Opastetuilla tallikierroksilla pääsee tutustumaan ravipäivän kulisseihin sekä rapsuttelemaan hevosia. Päivän erikoisuutena nähdään vain naisohjastajille rajattu lähtö.

Ti 8.3. kello 17.30 alkaen, Teivon Ravikeskus, Velodromintie 2.

5. Teollisuuden historiaa

Teollisuusmuseossa järjestetään naistenpäivänä erikoisopastus, jonka teemana on naisten rooli teollisuuden historiassa niin työntekijöinä kuin tehtaanomistajina. Opastuksen kesto on noin tunnin ja kierrokselle on vapaa pääsy.

Ti 8.3. kello 16–17. Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio 8.