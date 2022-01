Supersuosittu Ikurin jääveistospolku avautuu lauantaina Tampereella välivuoden jälkeen – Tiitiäisen satupolku kunnioittaa Kirsi Kunnaksen elämäntyötä

Tällä viikolla veistoksia on suojattu sateelta pressuilla. Kaikki näyttää nyt hyvältä, ja Ikurin Vireen puheenjohtaja Timo Ahonen voi toivottaa kävijät tervetulleiksi valaistulle hyvän mielen polulle.

Aamulehti

Ikurin jääveistospolku alkaa olla tamperelainen klassikko, jonka valmistumista odotetaan vuosittain. Viime talvena sääolosuhteet olivat niin kehnot, ettei polkua voitu avata, mutta nyt tilanne on toinen.

Ikurin Vireen puheenjohtaja Timo Ahonen on mielissään, että talven sääolot ovat mahdollistaneet veistosten tekemisen. Tämän viikon vesisade aiheutti tosin oman jännitysmomenttinsa, ja veistoksia piti varjella levittämällä pressuja niiden ylle. ”Vaihteleva sää aiheuttaa aina omat järjestelynsä myös siihen, miten talkooväen voimavarat saadaan yhdistettyä juuri oikealla hetkellä.”

Kunnaksen hahmoja

Jääveistokset kunnioittavat runoilija, lastenkirjailija Kirsti Kunnaksen (1924–2021) muistoa ja elämäntyötä. Tiitiäisen satupoluksi nimetyllä jääveistospolulla voi nähdä 15 veistosta Jaakko Vaakko Vesirotasta Herra Pii Poohon.

Suurin veistos on liki kolmemetrinen, linnamainen teos. Pienimpiä edustavat sammakot ja jänöset. Jokaisen veistoksen yhteydessä on myös siihen liittyvä Kunnaksen runo.

Jääveistospolku kutsuu kulkijoita myös pimeään aikaan. Siellä voi vierailla vaikka keskellä yötä.

Taitavia tekijöitä

Kävijöiden iloksi uurastaneet veistäjät ovat tuttuja, paikallisia henkilöitä aiemmilta vuosilta. Mukaan oli tulossa myös innokkaita veistäjiä Latviasta, mutta heidän matkansa peruuntui koronatilanteen takia.

Jääveistospolun talkooporukkaan kuuluu noin 15 henkilöä, joista veistäjiä on seitsemän. ”He ovat taitavia, vähintään puoliammattimaisia tekijöitä”, Ahonen kehuu.

Toiveena on, että veistäjien työtä kunnioitettaisiin yhtä hyvin kuin aiempinakin vuosina. Huippuvuonna jääveistoksia on käynyt katsomassa kymmeniä tuhansia kävijöitä.

”Polulla on kerran tehty pientä ilkivaltaa, mutta vain sen yhden kerran. Suurempi uutinen on ehdottomasti se, että veistokset ovat saaneet olla rauhassa. Luotan ihmisiin, sillä tuhannet kävijät kulkevat siellä nätisti ja ihailevat teoksia, mikä on hieno juttu. Joskus lapset innostuvat ja haluavat kosketella veistoksia, jopa roikkua niissä. Toivon, että vanhemmat opastavat heitä, että katsellaan vain, mutta ei kosketa, jotta veistokset pysyvät ehjinä.”

Mikä? Ikurin jääveistospolku Milloin: Avautuu lauantaina 22. päivä tammikuuta. Missä: Lähtöpaikan lähiosoite on Tuohikorventie 27 B, josta löytyvät urheiluseuran talo ja urheilukenttä. Jääveistospolun alku on noin sadan metrin päässä niistä lännen suuntaan. Mikä: Kyseessä on kaikille avoin ulkoilmanäyttely. Mitään aikatauluja ei ole. Veistoksia voi käydä katsomassa, milloin itselle sopii. Vinkki: Veistokset on valaistu, joten hienoimmilta ne näyttävät hämärän ja pimeän aikaan. Koronatilanne: Yleisöltä toivotaan toiset kävijät huomioon ottavaa yhteispeliä ja terveysturvallista käytöstä siten, että muistetaan turvavälit myös ulkona liikkuessa. Vastuu: Kyseessä on metsäpolku, jolla liikutaan omalla vastuulla. Polku saattaa olla liukas, joten kulje varoen.