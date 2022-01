Mustavuori, Sappee, Ellivuori vai Himos? Arvioimme lähiseudun laskettelukeskukset: Katso hinnat, rinnetiedot ja palvelut ja vertaa, mikä on paras perheellesi

Toimittaja perheineen testasi Pirkanmaan laskettelukeskukset mukaan lukien Himoksen rinteet Jämsässä. Rinteet on saatu tälle kaudelle ennätysaikaisin auki ja mahdollisuuksia riittää. Mukana testissä olivat 5- ja 8-vuotiaat lapset.

Virpi Sairiala ja kolmevuotias Veikko Leppäkorpi laskettelivat Sappeessa. Perhe asuu Mustavuoren rinteen vieressä, mutta he olivat tulleet laskemaan lapsille sopivaan mattohissin takia juuri Sappeelle. Sairiala on nähnyt hiihtokeskuksen kehityksen ja kehui palvelujen tasoa Etelä-Suomen rinteisiin verrattuna mainioksi.

Talvi on alkanut upeana eteläistä Suomea myöten ja laskettelukeskuksissa on riittänyt asiakkaita. Pirkanmaan alueelta löytyy tällä hetkellä kolme toiminnassa olevaa keskusta: Sappee Pälkäneellä, Mustavuori Tampereella sekä Ellivuori Sastamalassa. Lisäksi Himos Jämsässä on myös kohtuullisen matkan päässä Tampereelta.