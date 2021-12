Valoimme mehiläisvahasta viisi tinaa uudeksivuodeksi – Vastaa kyselyyn: Näetkö kuvissa enteitä rahasta, rakkaudesta vai jotakin muusta?

Perinteisen uudenvuoden tinan sijasta voi valaa esimerkiksi ekologista mehiläisvahaa. Valoimme lukijoiden puolesta viisi mehiläisvahanappia, jotka muodostivat erilaisia rykelmiä. Mitä ne enteilevät vuodelle 2022? Kerro Aamulehdelle, miltä sinun tuleva vuotesi näyttää.

Aamulehti

Tinan valaminen on uudenvuoden perinne, jolla suomalaiset ennustavat tulevan vuoden käänteitä. Parasta on, että tinan tulkinta on katsojan silmästä kiinni – mitä mieleesi ensimmäiseksi putkahtaa, sitä tina todennäköisesti symboloi.

Kansanperinteeseen kuitenkin kuuluu joitakin uskomuksia. Yleensä on uskottu, että mitä enemmän röpelöä tina muodostaa, sitä enemmän rikkauksia tuleva vuosi tuo mukanaan. Sileä pinta taas voi ennustaa tasaista elämää.

Tosin tässä pitää ottaa huomioon, että mehiläisvaha käyttäytyy sulatettuna hieman eri tavalla kuin perinteinen tina. Toisaalta röpelöisiä muotoja tuli myös mehiläisvahasta.

Mitä? Tinan valaminen Lyijypitoisen tinan myynti kiellettiin Suomessa maaliskuussa 2018, sillä se on myrkyllistä. Tina saattoi sisältää jopa 95 prosenttia lyijyä. EU kielsi lyijyn myynnin kuluttajatuotteissa, sillä se saattaa heikentää hedelmällisyyttä, vaurioittaa sikiötä ja aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa olevalle lapselle. Ongelmallista on, että tinaa valaessa altistuu hengittämään lyijyhöyryjä. Tukes ja THL ovat kannustaneet valamaan esimerkiksi sokeria tai mehiläisvahaa perinteisen tinan sijasta. Sulatimme tätä juttua varten mehiläisvahaa, ja se toimi hyvin. Sulattaminen on aavistuksen hitaampaa ja työläämpää kuin perinteisen tinan. Toisaalta mehiläisvaha on ekologista, ja sen voi käyttää uudestaan.

Uskomuksia on yhtä paljon kuin ennustajiakin. Mitä näet alla olevissa kuvissa?

Vuosi 2022 ennustettuna

Aamulehden kuvaaja valoi viisi mehiläisvahanappia, ja tällaisia niistä tuli.

Joidenkin uskomusten mukaan tinaa pitäisi päästä kääntelemään käsissä, toisten mukaan tulkinta pitää tehdä varjosta. Selvää on, että pelkästä valokuvasta se on hieman hankalaa. Yritetään silti.

1. Tämä tuo mieleen laivan tai linnan. Laiva tarkoittaa onnea, matkaa tai ystävän vierailua, kun taas linna odottamatonta onnea tai perintöä. Toimittaja täällä kallistuu toivomaan onnea, koska edellinen vuosi oli epäonnekkain mahdollinen.

2. Voisiko tässä olla jokin eläin: aasi, hevonen, kauris tai hirvi? Aasi symboloi perinteisesti perintöä, hevonen matkaa. Kauris ja hirvi puolestaan saattavat enteillä riitaa tai epäonnea kaupankäynnissä. Nyt kun katsoo tarkemmin, sehän on selvä koira! Koira tuo huolia. Editoiva toimittaja näki tässä (ritarin) hevosen – lienee lukenut, että ratsastaminen tuo mainetta ja rikkautta.

3. Ensin tämä tuo mieleen kamelin ja sitten skorpionin. Kummallekaan ei löydy netistä kunnollista selitystä, mutta hämähäkki symboloi ilmeisesti rahaa. Toisaalta voisiko tämä olla etana? Se merkitsee hitaasti huononevia uutisia.

4. Tämä on mielenkiintoinen, selkeästi erilainen kuin muut. Röpöläisyys voi kertoa varallisuudesta, reikäinen muoto menetyksistä ja pitsimäiset reunukset ihailijoista tai kosijoita. Toisaalta kaareutuvat nauhat tai kepit symboloivat henkistä tai konkreettista matkaa, joka on kuljettava loppuun. Tämän jutun pääkuvasta katsottuna muoto muistuttaa itse asiassa asetta: ”Riitaannut ystävistä tai eroat rakastetustasi.”

5. Tässähän on selvästi ankka, joka symboloi... yllätys yllätys, rahaa! Toimittaja täällä on aavistuksen skeptinen. Näetkö sinä kuvissa saman vai jotain aivan muuta? Kommentoi alla.

Näin valat mehiläisvahaa

Muista paloturvallisuus! Tässä ohjeet vaihe vaiheelta.

Esimerkiksi tältä näyttävät mehiläisvahanapit ennen valamista. Aseta yksi mehiläisvahanappi kerrallaan metalliseen kauhaan ja laita se kuumenevaan veteen.

75-asteinen vesihaude riittää. Huomaathan, että mehiläisvaha sulaa jo 60 asteessa, toisin kuin perinteinen lyijypitoinen tina. Älä kuumenna vahaa kiehuvaksi, sillä se voi syttyä tuleen 200-asteisena.