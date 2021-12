Aamulehden viiniarvostelijat paljastavat vuoden 2021 parhaat viinielämyksensä: ”Runsas, ryhdikäs ja tyylikäs viini hyvällä hinta-laatusuhteella”

Laadukkaat punaviinit tuottivat maukkaimmat viinielämykset Aamulehden viinikriitikoille Vesa Laitiselle ja Janne Putkoselle viinivuonna 2021.

Aamulehden viiniarvostelijat Vesa Laitinen ja Janne Putkonen ovat vuoden 2021 aikana maistaneet kymmeniä elleivät satoja laadukkaita kuohu-, valko- ja punaviinejä etsiessään suosituksia Aamulehden lukijoille.

Hinta-laatusuhteiltaan parhaimmat löydöt ovat päätyneet verkossa torstaisin ja lehdessä perjantaisin julkaistavalle viinipalstalle. Maisteluissa on tullut toki myös paljon huteja.

Nyt viinikriitikot paljastavat vuoden vaihtumisen kunniaksi mieleenpainuvimmat viinielämyksensä vuodelta 2021. Aamulehden viinipalstaa varten maistettujen viinien lisäksi listalla ovat mukana myös herrojen privaatisti maistamia viinejä. Sen vuoksi kaikkia tämänkertaisia suositusviinejä ei ole helposti löydettävissä.

Vesa Laitisen kolme suosikkia

Châteauneuf-du-Pape Réserve 2015

Tuottaja: Domaine de Nalys

Rhône, Ranska

Hinta: 50,00 euroa (ei enää saatavilla)

Rhônen jokilaakson punaviinit kiehtovat luonteikkuudellaan ja alkuperäisyydellään. Pohjoisen cotê rôtiet ovat syrahia parhaimmillaan huumaavassa eleganttisuudessaan. Etelän helmiä ovat parhaimmat châteauneuf-du-papet, joista itseäni ilahdutti tänä vuonna eniten Domaine de Nalysin lippulaivaviini, jossa syrahia (73 pros.) tukevat aina ihastuttava grenache (18 pros.) sekä alueen työjuhta mourvèdre (9 pros.).

Olen päässyt maistamaan tätä viime vuosina 2–3 kertaa ja aina se on ollut puhtaudessaan ja runsaassa marjaisuudessaan yhtä ihastuttava ja lisäksi juuri sopivan kehittynyt juotavaksi.

Eipä ihme, että alueen mahtituottaja Guigal iski silmänsä tähän vuonna 1633 perustettuun tilaan ja osti sen pois kuljeksimasta neljä vuotta sitten. Kauppahinnaksi on arvioitu 40–45 miljoonaa euroa.

Louro 2020

Tuottaja: Rafael Palacios

Valdeorras, Espanja

Hinta: 21,09 euroa (Decantalo-verkkokauppa)

Harvoinpa olen nähnyt niin murheellista miestä kuin viininviljelijä Rafael Palacios tiluksillaan toukokuussa 2017. Pohjoisesta vastustamattomasti vyörynyt halla oli tuhonnut hänen satonsa huhtikuun lopulla juuri, kun köynnösten silmut olivat avautuneet. Palacios näytti puhelimestaan videota, jossa silmut rapsahtelivat rikki kuin ohuet jääpuikot.

Tunnetusta viiniperheestä tuleva Palacios ei luovuttanut vaan on jatkanut tinkimätöntä työtään Bibein laakson ylärinteiden terassimaisilla tarhoilla. Alkossa on myynnissä muutamia alalaakson lempeämmän ilmanalan godelloja, mutta tämän perfektionistin tuotteita joutuu tilaamaan ulkomailta.

Huippulaatuinen valkoviini kohtuullisella hinnalla.

Cabreo il Borgo 2012

Toscana, Italia

Hinta: 45,00 euroa (saatavilla vuosikerta 2016)

Tämä supertoscanalainen punaviini on kuulunut kestosuosikkeihini jo vuosikerrasta 1997 alkaen. Olen tullut vuosien tutkimustyön jälkeen siihen lopputulokseen, että Cabreo il Borgo kannattaa avata aikaisintaan seitsemän vuoden iässä. Nautin vuosikerran 2012 viiniä marraskuun lopulla ja ihastuin taas kerran. Cabernet Sauvignonin, Merlot’n ja Sangiovesen liitto toimii saumattomasti ja osoittaa, millainen oivallus oli alkaa viljellä Toscanan lämpimissä oloissa Bordeaux’n alueen lajikkeita.

Jos kukkaro kestää, kannattaa tutustua myös Toscanan arvostetuimpiin supertoscanalaisiin, joita Alkosta löytyy useita, muun muassa Tignanello (93 e), Testamatta (108 e), Messorio (165 e), Solaia (315 e) ja Masseto (949 e).

Inflaatio on laukannut 20 vuodessa aika lailla, sillä Solaiaa (vuosikerta 1997) myytiin Tampereen Alkoissa vuonna 2000 kohtuuedulliseen 244 markan hintaan.

Janne Putkosen kaksi suosikkia

Repetto Derthona Quadro Timorasso 2015

Piemonte, Italia

Hinta: 29,90 euroa

Jo Leonardo da Vincin tiedetään olleen timorasso-fani. Siitä huolimatta rypäle melkein katosi, kunnes Walter Massa -niminen viinintekijä halusi elvyttää lajikkeen 1980-luvulla. Ja kyllä kannatti. Timorasso on koko Italian lupaavimpia uusia valkoisia lajikkeita. Mykistyin täysin maistaessani tätä viiniä, sillä upea aromaattisuus on omaperäistä, mutta kuitenkin helposti lähestyttävää. Viini on myös hedelmäinen ja tyylikkään mineraalinen.

Saatavuus on vaihtelevaa, mutta onneksi Alkosta löytyy kaksi muutakin timorassoa. Etiketistä kannattaa rypäleen nimen sijaan etsiä sanaa ”derthona”.

Louis M. Martini Cabernet Sauvignon 2017

Napa Valley, Yhdysvallat

Hinta: 39,98 euroa

San Franciscon pohjoispuolella sijaitsevan Napa Valleyn cabernet sauvignon -viinejä pidetään Kalifornian ja ehkä koko maailman parhaina. Vuoristojen ilmastovaikutus, auringonvalon määrä, hedelmällinen maaperä ja Napa-joki tekevät alueesta ihanteellisen viininviljelyyn.

Alati kohoavat hinnat tuottavat kuitenkin harrastajalle päänvaivaa. Genovasta muuttanut Martinin perhe on tehnyt viiniä Napassa jo sadan vuoden ajan. Heidän viininsä edustavat Napan laatua parhaimmillaan. Talon ”signature cabernet” on runsas, ryhdikäs ja tyylikäs viini hyvällä hinta-laatusuhteella. Nautiskeluun ja pippuripihville.