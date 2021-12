Onko sadan euron lahjakortti liikaa opettajalle? – kysyimme Tampereen kaupungin linjauksia opettajien muistamisesta

”Muistamisissa tärkeintä on yksittäisen lahjan kohtuullisuus”, sanoo perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä.

Ajatus on tärkein. Itse tehty joulukortti on kaunis tapa kiittää koulussa työskenteleviä aikuisia.

Aamulehti

Millainen ohjeistus on tällä hetkellä voimassa, mitä tulee opettajille annettaviin lahjoihin, Tampereen perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä?

”Erillistä opettajia koskevaa ohjeistusta ei ole. Samat lahjojen vastaanottamisen periaatteet koskevat kaikkia.”

Missä menee raja, kuinka suuren lahjakortin opettaja voi vastaanottaa? Onko esimerkiksi koko luokan keräämä sata euroa liikaa?

”Joulutervehdyksissä tai koulun päättäjäisiin liittyvissä muistamisissa keskeistä on yksittäisen lahjan kohtuullisuus. Luokan yhteisesti keräämä lahjakortti saattaa nousta summaltaan isoksikin. Mitään tarkkaa eurorajaa on vaikea asettaa, koska meillä ei ole mitään tarvetta ylläpitää lahjakulttuuria, eikä se ole osa perusopetuksen toimintaa. Lahjan antajien on hyvä muistaa, ettei aseta liian merkittävällä lahjalla lahjan saajaa epämiellyttävään tilanteeseen.”

Mikä on mielestäsi sopivin tapa muistaa opettajaa näin joulun alla?

”Paras tapa on sanoa kiitos omin sanoin. Myös esimerkiksi itse tehty kortti on todella kaunis ja vaikuttava tapa kiittää. On hyvä muistaa kiittää kaikkia luokassa ja koulussa työskenteleviä aikuisia, siis myös esimerkiksi siistijää, vahtimestaria ja keittiön väkeä.”

Onko opettajien harkintakyky hyvä tässä asiassa vai onko siinä toivomisen varaa?

”Opettajilla ja koko henkilöstöllä on erittäin hyvä arviointikyky. Lahjojen saaminen ei ole tärkeintä. Hyvä joulumieli ja palauttava loma motivoivat parhaiten.”

Pitäisikö koko lahjaperinne romuttaa, jotta eteen ei tulisi kiusallisia ja kyseenalaisia tilanteita?

”Lahjaperinne lähtee halusta kiittää, joten kieltämiseen en itse lähtisi. Ajoittain saamme palautetta siitä, että tällainen muistamisperinne eriarvoistaa oppilaita. Olemme syksyllä muistuttaneet sekä vanhempainyhdistyksen että rehtoreiden välityksellä aineettomien ja kohtuullisten muistamisten merkityksestä.”