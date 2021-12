Main ContentPlaceholder

Hyvä elämä

Suomeen ilmestyi hotelli, joka on suunniteltu Instagramin ehdoilla – Tällaista on täysin uudenlainen matkailu, joka jo ohjaa lomareissujamme

Yhä useampi valitsee matkakohteensa somekuvien perusteella, ja se on nopeasti mullistanut matkailun myös Suomessa. Inkoossa on jo hotelli, jota on suunniteltu sen mukaan, miltä paikka saadaan näyttämään Instagramissa.

Instagram on äärimmäisen tärkeä työkalu inkoolaisen The Barö -saaristohotellin markkinoinnissa, kertoo markkinointijohtaja Netta Paavoseppä.