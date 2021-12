Aamulehden vuosittain seuraamat lapset ovat jo neljävuotiaita. Koko toimitus täyttyi hersyvällä ilolla ja pulinalla, kun Roni Poutanen, Else Veijonen ja Eliel Saarenheimo tulivat ensi kertaa kylään. Kerromme, mitä lapsille nyt kuuluu.

Vuosittaiseen juttusarjaamme osallistuvat Eliel Saarenheimo, Else Veijonen ja Roni Poutanen eivät tunne toisiaan ennalta, vaan tapaavat nyt ensimmäistä kertaa. Myös toimitus on heille uusi paikka monine uusine ihmisineen.

Mitä mahtaa tapahtua, kun kolme noin neljävuotiasta lasta saa eteensä ikioman täytekakun ja käyttöönsä ensimmäistä kertaa myös kakkulapion?

Se selviää, kun Aamulehden vuosittain seuraamat naperot saapuvat toimitukseen kertomaan kuulumisiaan ja juhlistamaan Aamulehden 140-vuotispäivää mansikkakakun äärellä.

Mikä sarja? Neljävuotiaat Aamulehti seuraa pirkanmaalaisten lasten arkea läpi heidän elämänsä. Nyt lapset ovat noin neljävuotiaita. Juttusarja alkoi joulukuussa 2017 Suomen täyttäessä sata vuotta. Tämä on kuudes juttu lapsikatraan vaiheista, lisäksi julkaisimme toissa jouluna lasten kuvallisen joulutervehdyksen. Tällä kertaa lapset tulivat ensimmäistä kertaa toimitukseen ja tapasivat myös toisensa. Sarjan aiemmissa jaksoissa on seurattu myös tamperelaisen Isla Kyrkön, 4, ja hänen äitinsä Vilma Kyrkön elämää. Kaksikolla on kaikki hyvin ja Isla on oppinut paljon uutta kuluneen vuoden aikana. Vilma Kyrkkö kuitenkin päätti harkinnan jälkeen, että Isla Kyrkkö ei ainakaan toistaiseksi osallistu enää juttusarjaan muuttuneen elämäntilanteen takia. Kyrköt lähettävät kaikille lämpimät terveiset lomamatkaltaan Espanjasta.

Eliel Saarenheimo, Else Veijonen ja Roni Poutanen pistivät mansikkakakkua poskeensa ja poseerasivat samalla valokuvaajalle studiovalojen loisteessa. Lasten kuvauksen jälkeen kakusta riitti vielä tarjottavaa myös heitä saattaneille aikuisille.

”Minä olen ahmatti!” sanoo Roni Poutanen, 4, ja tarttuu ensimmäisenä lapioon. Pian myös Eliel Saarenheimo, 3 vuotta 11 kuukautta, ja Else Veijonen, 4, ovat juonessa mukana.

Selviää, että kun lapset saavat päättää, he eivät leikkaa kakkupalojaan tylsästi samasta rivistä ja pala kerrallaan edeten.

He lohkovat kakkunsa luovasti siitä kohtaa, mistä kenellekin hyvältä tuntuu. Avuksi otetaan rohkeasti myös lusikat. Yksi voi vapaasti keskittyä pelkkään kermavaahtoon hillojen sijasta toisen nauttiessa erityisesti kakkupohjasta.

Aamulehden studiossa ikuistetusta kakunjaosta selvitään hienosti ja hetken mietinnän jälkeen kaikki kolme naperoa saavat juuri sopivan kokoisen kimpaleen herkkua lautaselleen.

On aika jutella siitä, miten kulunut vuosi on vierähtänyt. Apuna kuulumisten kertomisessa ovat lasten vanhemmat.

Kakunsyönnin jälkeen tunnelma rentoutuu ja juuri tutustuneet Eliel Saarenheimo, Roni Poutanen ja Else Veijonen pääsevät vähän pyörähtelemään studion taustakankaan päällä.

Roni Poutasesta on tullut kova laskettelija

Nokialainen Roni Poutanen kertoo heti toimitukseen tullessaan, että päivällä, bussimatkalla päivähoidosta jumppaan, radiosta on kuulunut hyvä kappale. Hän on laulanut W.A.S.Pin I wanna be somebodyn Rauna-äidilleen ja hyräilee pätkän nyt toimituksessa. Musiikki on siis pysynyt pienen miehen matkassa.

Aiemmilla tapaamisilla puheissa ovat seikkailleet lähinnä heavy-kappaleet, mutta nyt repertuaari on laajentunut. Roni Poutanen on aloittanut muskarin, ja äskettäin hän halusi vielä nukkumaanmenon jälkeenkin nousta laulamaan äidilleen uuden ihanan kettulaulun.

Kotona Poutasella on myös sekä rummut että kitara.

Rinteessä kotonaan

Laulamisen lisäksi Roni Poutanen on kehittänyt myös laskettelutaitojaan. Hän oli vielä kolmevuotias, kun perhe kävi jo lomareissulla Ylläksellä. Siellä oli vastassa uusi hiihdonopettaja, joka kertoi opetushetken jälkeen, että hänellä on vain kerran aiemmin ollut opissaan yhtä nuori ja hyvä laskija. Tuosta aiemmasta oppilaasta on myöhemmin tullut kilpapujottelija, ja opettajan mukaan Poutasessa on samaa luonnonlahjakkuutta.

Nykyään Poutanen onkin jo kokenut laskija. Saattaa olla, että myös joulupukki muistaa tänä vuonna häntä teemaan liittyvällä lahjalla.

Aamulehden-visiitin perään Roni Poutasella on kova kiire pallokouluun. Hän käy siellä kaksi kertaa viikossa.

Roni Poutanen on aina ollut hyväntuulinen ja aurinkoinen poika. Äidin mukaan pojalle on nyt kehittynyt kuitenkin myös hyvin vahva oma tahto. Jos jokin asia harmittaa häntä tai tilanne ei etene mielen mukaan, poika saattaa vaikka heittäytyä lattialle huutamaan. Hetken päästä hän on kuitenkin taas oma leppoisa itsensä.

Kuka? Roni Poutanen Ikä: 4 vuotta, 4 kuukautta. Asuu: Nokialla nelihenkisessä perheessä äiti Raunan, isä Tomin ja isosisko Sofian kanssa. Juuri nyt: On päivähoidossa. Vapaa-ajalla pallokoulussa ja muskarissa. Piirtää ja musisoi mielellään.

Palloilun lisäksi piirtäminen kuuluu Poutasen mieliharrastuksiin. Hän piirtää eläimiä, autoja, kaivinkoneita, pyöräkuormaajia ja rokkilaulajia. Isosisko Sofian kanssa hän leikkii kotileikkiä ja askartelee. Ensimmäisen luokan koulussa aloittanut sisko opettaa veljelleen kirjaimia ja numeroita.

Roni Poutanen käy yhä samalla perhepäivähoitajalla kuin ennenkin. ”Kotona olemme leiponeet piparkakkuja. Ja kun me nätisti leivoimme, niin me saamme aina lauantaisin syödä niitä jälkiruokana”, Poutanen kertoo.

”Muumeja ja sydämiä ja kuusia ja corgi-koiria”, hän kuvailee valitsemiaan muotoja.

Erityisesti kuu ja tähdet kiehtovat nyt Poutasta. Hän on lukenut avaruusaiheista kirjaa ja tutkaillut tähtiä pimenevissä illoissa. Seuraavaksi perhe suunnitteleekin retkeä planetaarioon.

Roni Poutasen lempileikki on koko perheen taskulamppupiilonen pimeällä. Äiti ja Sofia-sisko menevät yhdessä piiloon, Roni taas menee vuorollaan piiloon yhdessä isän kanssa.

Öisin Poutanen nukkuu jo omassa huoneessaan, mutta kömpii lähes joka yö vanhempien viereen. Syömisen kanssa on ollut hieman haastetta, sillä oikein mikään ei maistu. Herkkuruokia ovat kuitenkin kana ja makaronilaatikko, hernekeitto sekä kaikki makeat herkut.

Viime aikoina Poutasen perheessä on ollut vähän surua ja lasten kanssa on pohdittu kuolemaa. Toinen perheen koirista, 12-vuotias Pulla jouduttiin lopettamaan selkärankarappeuman takia. Koira nukutettiin, tuhkattiin ja haudattiin Rauna-äidin vanhempien mökille. Se oli paitsi vanhemmille, myös ikänsä koiraan tottuneille lapsille kova paikka, ja Roni kyseli pitkään, eikö koira tosiaankaan tule enää kotiin. Perheen toinen koira, Puuteri, sai kuitenkin jo uuden kaverin, kun taloon muutti juuri äsken kaksivuotias corgi Dora.

Jouluna Poutaset suunnittelevat taas matkaa pohjoiseen. Tarkoitus on tavata isovanhempia ja muuta sukua. Kenties Roni Poutanen pääsee myös mielipuuhaansa valloittamaan laskettelurinteitä.

Viime aikoina Else Veijosen luonteeseen on tullut rutkasti lisää omaa tahtoa.

Else Veijonen opettelee jo kirjaimia

Ylöjärveläisellä Else Veijosella on Aamulehteen saapuessaan päällään niin säihkyvät ja hienot strasseilla ja tekokarvalla koristellut korvaläpät, että ne kirvoittavat heti kehuja vastaantulijoilta.

Veijonen hymyilee kehuille kauniisti puristaen samalla Jenni-äitinsä kättä, mutta ei juuri tänään ole oikein juttutuulella. Erilaisista roolileikeistä ja prinsessatouhuista pitävä Veijonen leikkii usein Mette-siskonsa kanssa pukeutumalla erilaisiin asuihin. Viime aikoina pinnalla ovat olleet eläinasut, mutta tonttulakitkin on jo kaivettu esiin.

”Meillä on kirjaimellisesti ruuhkavuodet meneillään”, kuvailee Else Veijosen isä Juha Veijonen nelilapsisen perheensä nykyarkea töiden, koulun, päiväkodin ja harrastusten keskellä.

Kuka? Else Veijonen Ikä: 4 vuotta, 2 kuukautta. Asuu: Ylöjärvellä äiti Jennin, isä Juhan sekä isosisarustensa Eliaksen, Minean ja Meten kanssa. Juuri nyt: Käy päiväkodissa ja kerran viikossa uimahallissa. Siirtyi juuri päiväkodissa isompien ryhmään.

Kesällä Else Veijonen osallistui perhefutikseen, mutta nyt syksyllä hänellä ei ole varsinaista omaa harrastustaan. Kerran viikossa hän pääsee kuitenkin uimahalliin. Siellä tyttö on jo rohkaistunut polskimaan uimarenkaan kanssa ja vähän myös sukeltamaan.

Tuttu suosikkiryhmä

Kotona jatkuu tuttu leikki. ”Ryhmä Hau”, Veijonen kuiskaa suosikkinsa. Lastensarjaan liittyviä leluja onkin kertynyt iso liuta. Syntymäpäivänään Veijonen pääsi myös katsomaan sarjaan perustuvan elokuvan. Siitä puhuttiin kotona pitkään.

Erityisesti Veijonen on ylpeillyt viime aikoina sillä, että hänen ei enää tarvitse pitää päiväkodin pihalla heijastinliivejä, sillä hän on siirtynyt isompien ryhmään. Toinen tärkeä virstanpylväs koitti kesällä, kun tytön turvaistuin käännettiin autossa kasvot menosuuntaan päin.

Else Veijonen nauttii esimerkiksi uimahalliretkistä.

Kesän jälkeen Veijosellekin on kehittynyt lisää omaa tahtoa. Vanhemmat kertovat, että he ovat olleet toisinaan jopa vähän ihmeissään, kun aiemmin sopuisaan tyttöön on tullut uutta kiukkua.

Toimituksen studioon kirkkaiden ja räpsähtelevien valojen keskelle aseteltu pöytäryhmä olisi voinut aluksi pelottaa aikuisiakin. Niinpä kakkukuvauksissa Veijonenkaan ei ensin oikein halunnut mennä poikien mukaan leikkipöydän ääreen. Hetken odottelun jälkeen kaikki kuitenkin alkoi sujua. Pian tyttö naposteli jo tyytyväisenä kakkua ja antoi valojen välkkyä.

Veijonen on edelleen kaikkiruokainen. Hän on isänsä mukaan rohkea kokeilemaan myös uusia lajeja niin kotona kuin päiväkodissakin.

Öisin Veijonen tulee yhä liki joka yö äidin ja isä viereen nukkumaan.

Isompien sisarustensa kanssa Veijonen tekee temppuja jumppamatolla ja opettelee esimerkiksi yhdellä jalalla hyppimistä. Isosisko Mette on nyt eskarissa, ja hän on opettanut Elsellekin kirjaimia.

”Käärmekirjain meni oikein päin”, Else Veijonen iloitsi äskettäin, kun ennen nurinpäin kierähtänyt S meni yllättäen oikein.

Yhteisleikit kaverien kanssa ovat lisääntyneet ja niihin on tullut erilaisia rooleja. Hiekkalaatikolla suosikiksi on noussut ravintolaleikki. Siinä Veijonen on ollut niin kokki kuin tarjoilijakin.

Eliel Saarenheimo on ollut jo yli vuoden isoveli.

Eliel Saarenheimo aloitti päiväkodin

Joukon kuopus, lempääläläinen Eliel Saarenheimo, täyttää neljä vuotta tarkalleen ottaen vasta parin päivän päästä. Itsenäisyyspäivänä syntyneelle Saarenheimolle Aamulehti on jo tuttu paikka, sillä hänen isänsä Jussi Saarinen työskentelee toimituksessa. Välillä Saarenheimo leikkii myös kotona toimitusleikkejä hakaten vanhaa rikkinäistä tietokoneen näppäimistöä. Elokuussa päiväkodin aloittanut poika on kertonut myös päiväkotikavereilleen tekevänsä töitä Aamulehdessä. Ei siis ihme, että Saarenheimo astelee tottuneesti pitkin toimitustiloja ja tutkii innokkaana paikkoja.

Saarenheimolle kuuluu muutenkin hyvää. Hän on saanut uusia ystäviä päiväkodista ja odottaa innolla päiväkotipäiviä. Hoidon aloittamisen myötä poika on oppinut aiempaa itsenäisemmäksi ja omatoimisemmaksi.

Kuka? Eliel Saarenheimo Ikä: 3 vuotta 11 kuukautta. Täyttää neljä itsenäisyyspäivänä. Asuu: Lempäälässä Jussi-isän, Susanna-äidin ja Seela-pikkusiskonsa kanssa. Juuri nyt: Käy päiväkodissa. Nauttii vapaa-ajalla erityisesti rakennuspalikoilla rakentelusta.

Kuten ikätoverinsa, Saarenheimokin on osoittanut viime aikoina uutta uhmakkuutta. ”Asiat eivät ehkä aina suju yhtä sujuvasti kuin ennen”, Jussi Saarinen kertoo. Välillä myös pikkusiskon touhut ärsyttävät pientä miestä. Hän on opetellut jakamaan huomiota vähän yli vuoden ikäisen pikkusiskon kanssa. Pojalle on iskenyt tajuntaan se tosiasia, että sisko ei ole talossa käymässä vaan tullut jäädäkseen. Eliel Saarenheimo on kuitenkin pikkusiskonsa Seelan suuri idoli, ja yhä useammin sisarukset löytävät yhteisiä hassuttelun aiheita.

Eliel Saarenheimon mielipuuhaa on rakentelu.

Rakenteiden mestari

Kun Saarenheimo keskittyy omiin leikkeihinsä, hän kokoaa usein rakennuspalikoilla. Hän ei tyydy alkuperäisiin leluihinsa, vaan tuunaa niitä lisäämällä vaikka itse rakentamiaan osia. Myös vanhemmilta vaaditaan monenlaisia korjaustaitoja pojan visioiden mukaan. ”Se on ihanaa, mutta kamalaa!” äiti Susanna Saarenheimo naurahtaa.

Yöt Eliel Saarenheimo nukkuu omassa sängyssään, mutta heräilee usein höpisemään ja vaeltelemaan. Koko yön nukkuminen omassa huoneessa onkin vielä harjoitteluasteella.

Luonteeltaan Saarenheimo on vanhempiensa mukaan hyvin herkkä, määrätietoinen ja huumorintajuinen. Hän keksii esimerkiksi yllättäviä sanaleikkejä. Kielet kiinnostavat Saarenheimoa, ja hän papattaa mielellään vaikka siansaksaa. Hän saattaa myös laulaa lauluja keksimillään kielillä.

Vielä vanhemmat voivat puhua salaisista asioistaan englanniksi, mutta pian poika alkaa jo poimia tuttuja sanoja siitäkin.

Televisiosarjoista Saarenheimoa kiinnostaa juuri nyt Salasaaren seikkailijat -sarja Pikku Kakkosessa.

Kun vanhemmat laittavat ruokaa, poika haluaa aina osallistua. Esimerkiksi valkosipulin kuoriminen on ollut Saarenheimon tehtävä. Hän nauttii myös tiskaamiseen osallistumisesta.

Saarenheimo on kaikkiruokainen herkuttelija. ”Pitää olla parmesaanit pastan päällä”, äiti kuvailee. Myös sushi maistuu pojalle, ja hän on innostunut opettelemaan puikoilla syömistä.

Perhe odottaa jo talvilajien harrastamista. Viime vuonna aloitettiin jo hiihtämisellä. Joulua lempääläläiset aikovat viettää suvun kesken, jos korona-aika sen sallii.

Kun muut tekevät jo lähtöä toimituksesta, Eliel Saarenheimo ilmoittaa, että hänellä onkin nyt töitä. ”Teen jutun valokuvauksesta äidille”, hän kertoo. ”Isä ei saa tehdä sitä!” Saarenheimo jatkaa. On siis aika ottaa esiin läppäri, jota poika voi naputella suosikkipaikassaan, toimituksen puhelinkopissa.

