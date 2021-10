Erja Suutala, 69, paapoo nallejaan kuin ne olisivat ihmisiä – Tutkija kertoo, miksi monella meistä on samanlainen merkillinen taipumus

Erja Suutalalla, 69, on useita nalleja, ja niistä kaikilla on nimi. Nalleista Pyry ja Vauveli nököttävät mukana aamupalapöydässä ja pääsevät joka ilta nukkumaan parivuoteeseen omalle tyynylleen. Tutkija kertoo, miksi inhimillistämme nalleja.

Väinö-nalle jää aina talonvahdiksi, kun kotiväki on reissussa.

Erja Suutala muistaa kuin eilisen päivän ensikohtaamisensa keltaisenruskean karhuherran kanssa, vaikka siitä on melkein 40 vuotta aikaa.

”Ethän sinä saa henkeä”, espoolainen Erja Suutala sanoi tuolloin ja otti lelun syleilyynsä.

”Kun löysin nallen, se oli ollut kymmenen vuotta jätesäkissä kellarissa”, hän muistelee toruvalla äänellä.

Nalle löytyi Pohjanmaalta, kun Suutala oli 1980-luvun alkupuolella käymässä silloisen poikaystävänsä vanhempien luona. Nykyisin samainen poikaystävä on hänen puolisonsa.

Nyt yli 60-vuotias nalle istuu Pohjois-Espoon Perusmäessä ryhdikkäästi mustalla nahkasohvalla. Kaulassaan sillä on Suutalan miehen golfkisoista aikoinaan tuoma mitali.

Erja Suutala löysi nyt jo yli 60-vuotiaan Väinön 1980-luvun alussa tulevien appivanhempiensa kellarista jätesäkistä.

Kun mies oli vielä lapsi, hänen isänsä toi nallen perheen lapsille 1960-luvulla Ruotsista. Heidän aikuistuttuaan lelu unohtui vuosikausiksi.

”Voi voi sinua, tule syliin”, Erja jutteli löytöhetkellä nallelle.

Muut kummeksuivat nallelle höpöttävää nuorta naista, mutta Suutala ei siitä välittänyt vaan vei lelun mukanaan Espooseen. Täällä nalle sai nimekseen Väinö ja pääsi pariskunnan kanssa samaan sänkyyn nukkumaan. Löytöhetkellä nallella oli villahousut, mutta kaupungissa se ei ole enää niitä käyttänyt.

”Väiski, nyt täti tuli sinua katsomaan”, esittelee Suutala toimittajan sohvalla nököttävälle vanhalle herralle.

Vauveli (vas.) ja Pyry nukkuvat samassa sängyssä Erja Suutalan kanssa.

Sittemmin Väinön paikan vuoteessa ovat vallanneet sitä pienemmät ja pehmeämmät nallet, Pyry ja Vauveli. Väinön valtakuntaa on olohuone.

Väinöstä näkee heti, että se on valmistettu aiemmin kuin esimerkiksi sängyssä pötköttelevät nallet. Väinö tuntuu koskettaessa melko kovalta, ja sen sisällä on tiettävästi olkia. Sen kuono näyttää olevan hivenen mutrussa ja tuntuu kuin se tuijottaisi vetoavasti pienillä pyöreillä silmillään.

Näiden nallejen lisäksi Erja Suutalalla on entisessä työhuoneessaan kokoelma, josta löytyy niin pikkukarhuja kuin kookas yksilö.

Läheiset ja naapurit tietävät, että nallet ovat Suutalalle tärkeitä, ja hän on saanut niitä lahjaksi. Pyry ja Vauveli kulkevat mukana matkoilla. Niiden kanssa otetaan myös aina vappuna kuva, jonka mukana lähtee tervehdys tutuille ja sukulaisille.

”Täällä ovat minun rakkaani”, Suutala esittelee entisessä työhuoneessa nallensa äänellä, joka on täynnä hellyyttä.

Erja Suutalan nallet istuvat entisessä työhuoneessa. Mukana on myös sukulaislapsella ollut Karvinen. Se oli jo menossa kirpputorille, mutta päätyikin tänne nallejen seuraan.

Suurin kaikista on sinivalkokarvainen Topi, joka on ollut Suutalalla 49 vuotta.

”Kerran pelastin Topin, kun äitini ja siskoni olivat panneet sen maalla pesun jälkeen roikkumaan pyykkipojilla narulle korvistaan”, hän kertoo.

Oikeassa elämässähän nallen esikuva karhu on suurpeto. Miksi silti juuri nallet ovat niin suosittuja leluja ja aikuisetkin leikkivät niillä?

Aikuisten lelusuhteista väitöskirjan vuonna 2013 tehnyt Turun yliopiston lelu- ja leikintutkija Katriina Heljakka kertoo, että nallea on tituleerattu maailman tunnetuimmaksi leluhahmoksi. Yksi syy nallejen suureen suosioon myös aikuisten keskuudessa on se, että moni on saanut lapsena nallen ja nalleihin liittyy paljon muistoja ja nostalgiaa.

”Lelun koskettaminen ja halattavuus, hellittely ja hoiva ovat tärkeä osa kommunikaatiota leluystävän kanssa”, Heljakka toteaa.

Nallet ovat vuosikymmenien aikana muuttuneet edeltäjiään pehmeämmiksi ja suurisilmäisemmiksi, ja niillä on lyhyemmät jäsenet.

”Niistä on tullut ihmisvauvan kaltaisia.”

Yksi syy nallejen suosioon on se, että niitä saadaan paljon lahjoina.

”Lahjan antaminen on iso symbolinen tapahtuma. Siinä ovat taustalla ihmissuhteet, jotka heijastuvat leluun. Siksi siihen liittyy paljon tunnetta.”

Leluteollisuudella on tutkija Heljakan mukaan iso rooli siinä, että inhimillistämme nalleja – ja muitakin hahmoleluja, joilla on kasvot. Leluvalmistajat alkoivat muuttaa karhuhahmoa aiempaa söpömmäksi sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen presidentti Theodor Roosevelt kieltäytyi 1900-luvun alussa metsästysretkellä ampumasta karhua. Tilanteesta tehtiin sarjakuvastrippi, joka kasvoi aikansa viraali-ilmiöksi. Pian tämän jälkeen syntyi Teddy’s Bear eli teddykarhu.

Myös viihdejätti Walt Disneyn tapa tehdä melko brutaaleistakin Grimmin saduista söpömpiä on vaikuttanut lelujen inhimillistämiseen. Toki siihen vaikuttaa myös ihmisten oma tarve.

”Nalleja voi kosketella, ja se voi tuoda mielihyvää ja turvaa. Niille voi purkaa omia tuntojaan. Nallet ovat luotettavia ja aina sinun puolellasi”, Heljakka luettelee.

”Lelut ovat siitä mahtavia, että niitä voi asettaa tilanteisiin, joihin ihminen ei välttämättä itse päätyisi. Niiden kautta voi tuoda asioita esille ja toteuttaa itseään.”

Nalle voi siis alkaa jutella vaikkapa vaikeasta asiasta tai se voi pukeutua eri tavalla kuin ihminen itse pukeutuisi.

Tällä hetkellä Heljakka, 46, tutkii teknologisoituvaa ja verkottuvaa leikkiä ja sitä kautta myös koronapandemian aikaista ilmiötä, jossa ihmiset panivat ikkunoiden taakse nalleja. Niin teki Suutalakin.

”Globaali poikkeustila mobilisoi leikkijöitä. Nalleja puettiin ja aseteltiin ikkunoihin siten, että ne pitivät toisiaan tassuista kiinni. Kun kaikki oli epävarmaa, nallehaaste toi lohtua ja lisäsi yhteenkuuluvuuden tunnetta. Se vahvisti haasteeseen osallistuneiden leikillistä resilienssiä eli palautumista myönteisenä koetun toiminnan kautta”, sanoo tutkija.

Nallehaasteessa voi äkkiseltään ajatella olevan kyse yksinkertaisesta asiasta. Lelu- ja leikintutkijan mielestä kyseessä on kuitenkin kiinnostava ja moniulotteinen ilmiö, johon liittyy vielä leluturismikin. Siis se, että lelut matkustavat omistajiensa kanssa.

Jo ennen digitaalista kamerateknologiaa ja mobiililaitteita on perinteisellä kameralla kuvattu lelujen lomamatkoja, mutta sosiaalisen median myötä leikin vuorovaikutteisuus on lisääntynyt. Leluilla on esimerkiksi Instagram-tilejä.

”Seuraajien myötä leikistä tulee dialogista. Lelutarinoiden seuraajat voivat keskustella alkuperäisten leikkijöiden kanssa, mutta eivät välttämättä suoraan vaan lelujen välityksellä. Lelut voivat myös lähettää toisille leluille lahjoja ihan oikeasti.”

Sosiaalinen media myös dokumentoi aikuisten leikkimistä, tekee sitä näkyväksi. Heljakan mukaan sitä kautta siitä tulee normaalimpaa, hyväksytympää. Aikuisten leikkimistä ei pidetä ehkä niin kummallisena kuin ihmiset ovat vaikka vielä 10–20 vuotta sitten tavanneet ajatella.

”Aikuisten leikki kiinnostaa tällä hetkellä valtavasti esimerkiksi pelitutkijoita. On ollut kiinnostavaa havaita, miten erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa maskotin omaisten leluhahmojen ympärille rakentuu kokonaisia organisaatiokulttuureja.”

Topi (vas.) on lahja nuoruusvuosilta ja keltainen virkattu Kalle naapurin antama.

Eräs tekijä Erja Suutalan pitkään nalleleikkiin voi olla se, että hänellä on hyvä mielikuvitus. Hän on hyvä keksimään tarinoita ja pitää siitä.

Ennen koronapandemiaa Suutala kävi läheisessä Kalajärven kirjastossa lukemassa lapsille satuja ja kertomassa itse sepittämiään tarinoita. Mukana hänellä oli usein tietenkin jokin pehmoleluista. Hän on myös alkanut kirjoittaa oman vaarinsa aikoinaan kertomia satuja tietokoneella muistiin, jotta ne säästyisivät sisarusten lapsille ja näiden lapsille.

Väinö-nallesta hän on kertonut myös Espoon perinneseuralle, jonka tietokirjailija Tarja Rae kerää espoolaisia lelutarinoita.

Yksi syy siihen, että nallejen hellimisestä on tullut Suutalalle niin tärkeää, liittyy hänen lapsuuteensa. Hänen isänsä muutti pois, kun Suutala oli viiden vanha, eikä Suutala ole sen koommin ollut isänsä kanssa tekemisissä.

Nallet saavat rakkautta kenties myös siksi, ettei Suutala koskaan saanut kovasti toivomiaan omia lapsia, mikä on ollut suuri suru.

Myös se on vaikuttanut, että puoliso on leikissä mukana.

”Pyry tahtoisi nyt karkkia”, tai: ”Pyryn tekisi mieli nyt pullaa”, aviomies sanoo usein kauppalistaa tehtäessä.